“Estoy contra cualquier tipo de violencia”: Christian

Christian Castro Bello, candidato a gobernador de la coalición Va X Campeche (PAN/PRI/PRD), se pronunció en contra de cualquier tipo de violencia que pudiera empañar las campañas políticas que entraron ya en su última etapa.

Desde la colonia Revolución en la capital del estado, donde acompañado del candidato a la Alcaldía José Inurreta Borges, llevó casa por casa sus propuestas, resaltó que Campeche es tierra de paz y los candidatos y partidos deben abonar a esa tranquilidad.

Minutos antes de confirmarse el ataque armado a Viridiana Suárez de Rosas, esposa del candidato a la Alcaldía de Carmen Óscar Rosas González, expresó su desaprobación a cualquier hecho que genere temor entre la población.

“Es algo que no puede suceder, la gente quiere paz, tranquilidad, no queremos este tipo de actos… no se sí algún partido mande a gente a querer provocar, lo que puedo decir de este lado, es que somos una campaña que ha propuesto la paz, la tranquilidad, la no agresión, tampoco la violencia”, expuso.

Además del atentado contra la esposa de Óscar Rosas, en la Isla tuvo lugar un enfrentamiento entre militantes de Morena y el PRI, donde una mujer arrojó acido a brigadistas de Morena.

En Tenabo presuntos morenistas han lanzado amenazas contra la candidata de Va X Campeche a la Alcaldía Karla Uc Tuz; en Champotón brigadistas de Morena agredieron a un supuesto militante del Partido del Trabajo (PT), además que en Campeche se presume a hombres armados cuidando eventos del partido Movimiento Ciudadano (Moci).

“Aquí queremos un estado tranquilo, un Campeche en paz y así lo vamos a defender”, asentó.

Castro Bello pidió que los apasionados, dediquen esa pasión a caminar, a recorrer las comunidades y llevar sus propuestas, “no se apasionen para pelear, todo se debe traducir en energía para ir con la gente, caminar con ellos, oírlos y, sobre todo, darles resultados”.

A los campechanos que saludó junto a Ana Martha Escalante Castillo, candidata a diputada federal y Jhosué Rodríguez Golib a legislador local, les pidió no dejarse engañar por los mentirosos y corruptos que viene cada seis años a dividir a la gente, se comprometió a trabajar todos los días para mantener ese clima de seguridad que caracteriza al estado.

ENÉRGICA CONDENA

Más tarde, a través de redes sociales, el abanderado del PAN, el PRI y el PRD se solidarizó con la familia Rosas Suárez y exigió a las autoridades investigar los hechos, evitando que la inseguridad de apropie de este proceso electoral.

“Me solidarizo con Viridiana Suárez, esposa de mi amigo y candidato Óscar Rosas González, por el lamentable suceso en el que se vio envuelta. Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que la violencia llegue a Carmen ni a ningún otro municipio. ¡Defendamos Carmen y Campeche juntos!”, escribió.