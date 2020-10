Estudiantes de posgrado, entre los más afectados, advierten

Un sector que será particularmente afectado por la eventual desaparición de los fideicomisos de ciencia serán los jóvenes en formación, de acuerdo con académicos

Un sector que será particularmente afectado por la desaparición de los fideicomisos de ciencia y tecnología serán los jóvenes en formación de posgrado, que para hacer sus proyectos, tesis y experimentos recibían apoyos de los fondos ya extintos, lo que genera que el próximo año se presente un marcado éxodo de estos jóvenes a países que tengan una mejor política de apoyo a la educación.

Esto es un problema grave señalo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Carmen, Alejandro Fuentes Alvarado, que indica que muchos de los estudios que se realizaban por investigadores mexicanos se convertían en tecnologías que tenían aplicaciones en las industrias de todos los sectores económicos del país, y que ahora, la falta de estos apoyos provocara un retroceso en el patrimonio científico de la nación.

Agrega que el mensaje que se manda a las nuevas generaciones con esta decisión no es positivo, se les dice que no hay más apoyo, que aquí no se puede hacer ciencia. Lo que se anticipa es una enorme fuga de cerebros en los próximos años, pues se ignora que la ciencia sea el pilar del desarrollo tecnológico para todos los mexicanos.

La centralización en la asignación de los recursos será una piedra en el camino, pues la burocracia que se está generando en el manejo de los recursos creara un tortuguismo en la investigación de cada caso, pues el gobierno federal se apresuro a desaparecer los esquemas que ya existían sin crear nuevos acordes a sus planes de manejar los recursos discrecionalmente.