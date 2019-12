Estudiantes pagarán pasaje completo en vacaciones: IET

La suspensión será del 20 de diciembre al 7 de enero del 2020

Será a partir del día de hoy cuando los transportistas suspendan el pago de credenciales de estudiantes por la temporada vacacional, es decir, esta suspensión será del 20 al 7 de enero del 2020, informó el director del Instituto Estatal de Transporte, Juan José Castillo Zárate.

En entrevista, dijo que esta petición de los transportistas de suspender la tarifa del cobro de estudiantes durante la temporada decembrina, la solicitaron desde hace varios meses, pues en la administración del ex director José Antonio Rodríguez, sí se aplicaba dicha petición pero en años pasados no se pudo continuar.

“Esto es oportuno y de alguna manera justa para que se suspenda esta tarifa, puesto que los estudiantes no acuden a clases y se pueda aplicar la tarifa normal”, dijo.

Añadió que esta suspensión podrá ayudar a los concesionarios a recuperarse un poco más y de esta manera brindarle mantenimiento a las unidades.

Por otro lado, informó que hasta el momento no hay aumento de tarifas en el cobro del transporte público, pues la ley no señala que se tenga algún concepto de “hombre-camión” y es por ese motivo que no se puede aumentar la tarifa.

Señaló que toda empresa debe hacerse cargo de sus unidades e invertirles, a fin de prestar un mejor servicio al ciudadano, ya que el Instituto de Transporte ha sido muy bueno con los dueños de camiones, pues muchas veces no todas las unidades son óptimas.

“Algunos ciudadanos nos han reportado las malas unidades y cuando vamos a verlas ya no están pues nos las esconden, pero si hemos logrado retirar algunas por las condiciones en las que transportan a los ciudadanos”, sentenció.

Comentó que el Gobierno del Estado no tiene el capital económico para estar reparando todas las unidades de transporte y los concesionarios lo saben de antemano.

Aseguró que hace unos años se les brindaba un subsidio, pero este mismo se suspendió con el fin de que aumentara la tarifa y así fue el acuerdo, pues se retiró el subsidio.

Finalmente, el funcionario estatal solicitó a la ciudadanía que si tiene quejas del funcionamiento del transporte público y de las unidades si existen algunas en malas condiciones, las reporten al Instituto Estatal del Transporte y ellos les darán seguimiento a las quejas.