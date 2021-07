Evidencian supuesta corrupción de dirigente de SUTAISUAC

A pesar de las irregularidades en las que se ha visto envuelto el Sindicato Único de Trabajadores Administrativos, de Intendencia y Similares de la Universidad Autónoma de Campeche (SUTAISUAC), ya iniciaron las campañas para la renovación de la dirigencia donde por cuarta vez, la actual Secretaria General busca la reelección bajo un ambiente de inconformidad entre grupos de sindicalizados por los señalamientos de presuntos actos de desvíos de recursos y abuso de autoridad, el próximo viernes 16 de viernes 16 de Julio son las votaciones entre 3 planillas, la blanca liderada por Lucía Islas Hernández, la azul por Gerardo Rivero Aguilar y la verde por Claudia Escobedo Pech, quien ha estado en el cargo por 12 años.

En un escrito que se le hizo llegar al Sur de Campeche, se sostiene “desde que inició su primer periodo hizo cambios desde la forma de su modo de vida (que era muy modesto), hasta modificar los estatutos que rigen la vida interna del propio sindicato, con esto se protegía de cualquier acusación de cualquier demanda, etc. Lo peor de todo, se modificó los estatutos para que haya reelección cosa que antes no había esa posibilidad, y se reeligió de manera arbitraria y desigual. Después de eso los volvió a modificar los estatutos para poder reelegirse por tercera ocasión, pero esta vez no solo los modificó para dos periodos, sino que los modificó para que pudieran reelegirse indefinidas veces.

El próximo 16 de Julio con las elecciones del SUTAISUAC y ella quiere volver a reelegirse, su argumento es que va a participar no a reelegirse, pero en su modo de operar claramente se aprecia sus malos actos y su forma corrupta de hacerlo.

Por si fuera poco, tanto la comisión de Hacienda, así como la comisión de Honor y Justicia los tienen a su mando, cuando deberían ser autónomas estas dos comisiones para el buen desempeño de sus funciones, pero ellas los utilizan para sus actos impunes y para su conveniencia”.

En el escrito se expone también que el 11 de Julio del 2013 el señor Wilberth López Queb le hizo un préstamo a la secretaria general Claudia Eunice Escobedo Pech, por la cantidad de $700,000 (Setecientos mil pesos), y que le iba a dar de ganancia un interés del 10%, y la fecha para la devolución tanto del dinero como de los intereses que generaría dicho préstamo los iba a recibir el señor Wilberth en el año 2015, o sea dos años y medio que generarían un total de $2,100,000 (Dos millones Cien mil pesos), pero lo grave de este asunto es que el préstamo se lo hizo con carácter de Secretaria General del SUTAISUAC, ya que hay un escrito con hoja membretada del sindicato donde firma de igual manera otra integrante del comité actual, la Secretaria de Actas y acuerdos Mónica Asunción Alavés Collí, además pusieron en garantía tres vehículos para el préstamo.

En este extracto aseguran queda la evidencia de que estaban lucrando con el gremio ya que el dinero se metiera a la caja de ahorro del gremio el cual los accionistas son los mismos sindicalizados, y ese dinero nunca se informó ni se supo hasta el día de la acusación del señor Wilberth López.

Se indica que el señor Wilberth le cobró en el mismo sindicato el 22 de enero del 2016 llevando un notario donde firmaron las dos personas por el préstamo quedando el préstamo legal y notariado. Se recordó también en el escrito que López Queb le compro 3 plazas a $100,000 (Cien mil pesos) cada una, llegando el total del dinero a $1, 000,000 (un millón de pesos), que estas personas entraron a trabajar directamente pero que mañosamente luego los corrió, pero hay evidencia de que estuvieron en dicho sindicato.