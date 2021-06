Evidente la intromisión de Amlo y sustenta impugnación para anular elección: Nordhausen

Fue evidente la intromisión de Andrés Manuel López Obrador en la elección de Campeche, existen elementos a valorar y que sustentan la impugnación que busca anular la elección promovido por la coalición Va X Campeche (PAN/PRI/PRD). Así lo expresó el Diputado Jorge Nordhausen Carrizales, quien confía en que el Tribunal Electoral resolverá conforme a derecho, sin ceder a caprichos o presiones del presidente, quien ya presume como suya la victoria electoral en el estado.

Indicó que el PAN y su militancia respaldan los juicios de inconformidad y al candidato a gobernador Christian Castro Bello, pero ahora y como se anticipó serán los Tribunales quien determinen al ganador de la elección. “El proceso será largo, hubo intromisión por parte de Andrés Manuel López Obrador en la elección no solo de Campeche, lo hizo a nivel nacional, utilizó todo el aparato de Gobierno empezando con los programas sociales, fueron comprobado votos, valiéndose de la gente más pobre para medrar con el voto popular”, declaró.

Para el líder de la bancada panista, el Gobierno de Morena, no solo se lucró con los programas, también usó la violencia e intimidación para frenar el avance de candidatos y fuerzas opositoras a Morena. “Fueron las elecciones más violentas por mucho en la historia reciente de México, sino los mandaban a asesinar, utilizaban al crimen organizado, intimidaban candidatos, hubo muchos asesinatos, secuestros, levantones, intimidaciones, o sea, fue una verdadera elección de estado, desde luego fue capitaneado por Andrés Manuel López Obrador, el mapache electoral más grande de este país”, asentó.

Nordhausen Carrizales, insistió que en Campeche se documentó todo el “cochinero” realizado por Morena, la visita de López Obrador a horas de la Jornada Electoral tuvo un tinte electoral, aunque se escudó en la supervisión del Tren Maya. Remarcó que a pesar de la postura asumida por el mandatario, la elección no está definida y no solo la alianza Va X Campeche ha solicitado se anule la elección que favoreció a Morena por poco más seis mil votos.

“Esperemos que los magistrados no tengan miedo, actúen conforme a derecho y resuelvan conforme a derecho y no en base a capricho del presidente. La técnica del presidente es intimidar amenazar o estas con él o en su contra, no es el presidente de todos mexicanos, es el presidente de la gente que reciben apoyo de su Gobierno, para ellos nada más Gobierna”, terminó.