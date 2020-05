Alerta Ricardo Koh por fraude con la venta de exámenes de Ceneval en Facebook

A través de la red social ofrecen cursos de capacitación y respuestas de los exámenes para entrar a diferentes niveles educativos

No dejarse sorprender por instituciones o gente mal intencionada que ofrece cursos, asesorías, e incluso, guías de CENEVAL resueltas para el ingreso de preparatorias y universidades a cambio de dinero, advirtió el titular de la Secretaría de Educación (Seduc), Ricardo Koh Cambranis, en entrevista exclusiva para El Sur de Campeche.

En redes sociales, a través de la página de Facebook “Guía Ceneval Resuelta”, ofrecen cursos de capacitación y la respuesta de los exámenes para ingresar a los diferentes niveles educativos con un precio desde casi los mil pesos y que los interesados deberán depositar o transferir en una cuenta bancaria.

Sin embargo, esto carece de seriedad y podría resultar un fraude para quienes estén decididos a pagar en lugar de estudiar los temarios que pone a disposición la página oficial de Ceneval de forma gratuita.

Koh Cambranis aclaró que el Ceneval es una institución paraestatal y tienen un protocolo dónde se cuidan todos los detalles para que estos exámenes lleguen directamente a los alumnos a través de los aplicadores de estas evaluaciones.

“Lo que podemos decir a la comunidad escolares es que no se dejen sorprender por algunas instituciones que ofertan o que les van a dar la respuesta de los exámenes o el día del examen lo tendrán completamente resuelto. No se dejen sorprender en estos aspectos porque el Ceneval no ofrece cursos, ni asesorías y ese tipo de servicios”, sostuvo.

Refirió que las autoridades educativas tienen como prioridad que los alumnos se preparen de la mejor manera para los exámenes y por ello hace un exhorto a que lo hagan directamente con los maestros o asesores.

Además de acceder siempre a la página oficial del Ceneval que es www.ceneval.edu.mx, para que descarguen los temas sobre lo que va a tratar el examen y ellos mismos los desarrollen, ya que les sirve como estudio previo a la presentación de la evaluación.