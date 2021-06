Evitar sospechosismo electoral: Carlos Dzib

En opinión del ciudadano Carlos Dzib, al voto se le debe de dar la importancia que es debida, se le han tomado un sinfín de connotaciones, sin embargo, no se le ha tomado con la debida consideración, el voto es la voluntad del pueblo y como tal debe ser respetada; tenemos un gran mecanismo para hacer que se respete, y ante tan cerrado resultado en este momento, lo importante no es qué medida es mejor que la otra para definir un ganador, aquí lo importante es que el pueblo no le quede la menor duda de que quién resulte ganador fue porque “el voto” así lo definió, que la voz del pueblo así lo quería o al menos la mayoría, hoy más que nunca debemos evitar sospechosismos.

En la ley tenemos el debido procedimiento para desenmarañar este tipo de encrucijadas, el problema es que la mayoría de estos no son bien vistos por la ciudadanía, y “no es que la burra sea arisca, los palos lo hicieron”, la ciudadanía no olvida la mayoría de triquiñuelas de que se valieron los que “ganaron” para llegar a su objetivo, por eso en estos tiempo en que la velocidad es prácticamente inmediata gracias a las diferentes herramientas tecnológicas, tal vez sea tiempo de que sean reformados estos mecanismos por otros nuevos que otorguen una mejor garantía de transparencia e inmediatez.

El mundo cambia más rápido que en anteriores siglos, las leyes deben evolucionar a la misma velocidad, para no quedar obsoletos y se siga presentando lo que estamos viviendo en la elección actual pero mientras eso llegue, al día de hoy, es necesario que las instituciones se conduzcan con la mayor transparencia, se lo deben a la ciudadanía, se lo deben a la paz de un estado que hoy más que nunca tiene un hartazgo de las instituciones y a las mismas leyes, porque lo que las instituciones hagan hoy, lo crean o no, marcará un antes y un después en la historia mental del colectivo, no importa lo que diga la historia “oficial”, la historia hoy en día se escribe en diferentes medios, y más en el tecnológico, y en el sin sabor que quedara en las mentes de los ciudadanos.

Qué definitivamente esta elección se irá a los tribunales no está en duda, lo que está en duda es el resultado y más si los mismos no ofrecen la transparencia que se merece el pueblo, que en definitiva en el paso siempre quedará un rastro de duda, pero que ésta duda sea mínima mientras llega un cambio que dé paso a una mayor transparencia.