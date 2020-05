Exhorta Seguridad Pública a respetar medidas sanitarias

Crean y/o colocan retenes para concientizar a la ciudadanía a cuidar su salud y la de sus familiares, evitando salir si no hay necesidad y usar los cubre bocas, para evitar que el Covid-19 sigua propagándose en nuestros estado y la ciudad

Ante la necedad de los campechanos, que no creen o no piensan más que en ellos mismos, no en la población ni en sus familiares al salir en tropel como caballos desbocados a la calle pese a las advertencias de las autoridades sanitarias, originó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche, crearan o colocaran retenes para concientizar a la ciudadanía a cuidar su salud y la de sus familiares, evitando salir si no hay necesidad y usar los cubre bocas, para evitar que el Covid-19 sigua propagándose en nuestros estado y ciudad.

Hay que recordar según los reportes de la Secretaría de Salud que las cifras de infectados va en aumento durante todos los días, lo cual ha preocupado a las tres órdenes de gobierno al ver cómo la gente continúa haciendo caso omiso a las indicaciones del sector salud, así como a continuar realizando aglomeraciones en algunos comercios, supermercados y/o sucursales bancarias.

Asimismo se pudo saber de un caso en el ISSSTE, donde una madre de familia se dio a la fuga con su menor hija para evitar que esta fuera ingresada al dar positivo al Covid-19.

Temiéndose por un brote mayor, oficiales de vialidad acudieron a la avenida Concordia, donde les marcaron el alto a varios automovilistas y motociclista, así como a choferes de transporte urbano, donde el al fin del turno en función, subía a la unidad para darle instrucciones a los pasajeros de solamente salir a la necesario y de ser posible un miembro por familia.

Pese a que en diversos medios de comunicación, se ha manifestado incansablemente las recomendaciones, aún pueden observarse a personas que salen sin usar el cubre bocas, pese a que es un requisito indispensable para ingresar a algún comercio, aún así, anden dentro de su vehículo y con los vidrios arriba bajo el aire acondicionado.

Cabe señalar que pese a lavarse las manos constantemente, usar gel anti bacterial y el cubre bocas, así como caretas, no los hace exentos de salir contagiados por el virus, que a nivel mundial ha dejado una lista indeterminable de muertos, por no hacer caso a las recomendaciones emitidas por las tres órdenes de gobierno.