Exige madurez a Ostoa, “no se gana denostando ni insultando”: Abreu Artiñano

La Senadora multipartidista Rocío Abreu Artiñano confía en que ella superará a Layda Sansores Sanromán y será candidata de Morena a la gubernatura de Campeche, donde se pronunció por la unidad y dejar a un lado el sectarismo que rige al partido de Andrés Manuel López Obrador.

La ex militante priísta fue cuestionada por la postura del senador Aníbal Ostoa Ortega quien predijo el triunfo de la alcaldesa de Álvaro Obregón y por un amplio margen de diferencia, donde no están ni cerca sus contrincantes, la senadora Abreu y el ex comisionado nacional de Seguridad Renato Sales Heredia.

Por varios minutos presumió que ella llegó a Morena por invitación del presidente de México y como integrante de la bancada morenista en el Senado es parte de siete comisiones, recalcó sus participaciones en los debates, alegando que son suficientes para ir a la contienda que viene.

“Hacer comentario de ese tipo me extraña, Aníbal (Ostoa) sabe y entiende que la política es de sumas, entiende que una servidora es gente que sería su quinta campaña, fui diputada federal por elección, fui diputada local por elección ganando el Distrito 11”, aseguró.

Sin mencionar que de sus cinco campañas ha perdido tres, dos veces la alcaldía de Carmen, una por el PRD y otra por el PRI y la de senadora también por el tricolor (que más adelante consideró como un triunfo por ser senadora de primera minoría), sentenció que no pueden descalificarla sin tomar en cuenta su trayectoria.

Pidió al senador Ostoa Ortega actuar con madurez y reconocer que en la elección que viene se necesitará de todos los simpatizantes de López Obrador para ganar. ¿Hay desesperación del grupo de Layda Sansores porque usted le pueda ganar la candidatura?, se le cuestionó.

“Más que un tema de desesperación hay acciones que no son las correctas, que en vez de dar un mensaje de unidad que es lo que hacemos nosotros, dicen otra cosa; no se gana denostando, insultando, ni tomando acciones como esta, sino se gana en la calle, la gente sabe quién ha estado, quiénes hemos regresado, quiénes hemos trabajando, quiénes somos congruentes con lo que decimos y lo que hacemos”, asentó.

Aseguró que sus seguidores no están peleados con Layda Sansores o sus simpatizantes, y así debe ser por parte de quienes respaldan a la alcaldesa, insistió que si no se suman y la respaldan –en caso de ganar– Morena difícilmente concretará la cuarta transformación en Campeche.

Finalmente, la ex delegada federal en el Gobierno del presidente priísta Enrique Peña Nieto, confirmó que respetará los resultados de las encuestas, pero exigió que en caso de ganar, los seguidores de Sansores Sanromán y Renato Sales la respalden para la elección del próximo año.