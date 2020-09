Exigen a antilaydista Magaña decida por Morena o Stunacar y los laydistas no lo reconocen, insisten de Patricia León

Reyes Gaspar Ravell Cobá, Secretario General del Movimiento Nacional por la Esperanza, exhortó a Ramón Magaña Martínez a elegir entre la presidencia del partido Morena o la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de la Unacar, para que no se descuiden ambos grupos ni haya malas interpretaciones.

“Toda persona con moral, con interés de ayudar debe de deslindarse de cualquier responsabilidad, por ejemplo, como Secretario General, líder sindical o que esté en funciones de funcionario público, no. Yo pienso que esa persona debe atender un solo cargo, y que renuncie al otro”, aseveró.

“Esta persona que lo conocemos únicamente por sus escándalos al criticar gente, no dará el ancho para tantos cargos como él quiere, mejor que defina que es lo mejor para su carrera, si quiere representar a un gremio o quiere una carrera política. Aquí existe la costumbre que una persona tiene que hacer de todo y tiene un cargo en todos lados, que se investigue bien qué es lo que pasará”, añadió.

Comentó que es un acto poco ético el que desee estar al frente de Morena y dirigir un sindicato, pues podría abusar de su poder y utilizar sus cargos para beneficios propios y de algunas personas que busquen algún cargo en las siguientes elecciones, por ello, reiteró el llamado para que se defina.

“Vemos la situación como se encuentra, los maestros aún no tienen sus beneficios sindicales, no se interesa por hacer asambleas. En Morena no lo quieren, no lo aceptan y tampoco trabaja para que lo acepten, entonces, si desde ahorita lo está haciendo mal, pues es mejor que renuncie a alguno de los dos cargos, en donde sí tenga futuro”, expresó.