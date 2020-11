Exigen legisladores castigo a Caraveo y Lavalle Maury

Diputados del Congreso del Estado se pronunciaron por investigar al ex Senador Jorge Luis Lavalle Maury y no dejar en lo mediático la supuesta confesión de Rafael Caraveo Opengo, quien habría recibido bolsas con dinero para sobornar a los senadores durante la discusión de la Reforma Energética. El Diario Reforma informó que Caraveo Opengo en su declaración a la Fiscalía General de la República (FGR) habría confesado que actuó por instrucciones del Senador campechano.

El Presidente del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz, consideró que las autoridades tienen elementos suficientes para proceder con una investigación seria. Dijo que lo ocurrido debe esclarecerse e ir más allá de los reflectores.

“Tiene que haber todo un proceso correcto y en este proceso que se sanciones a quien cometió el ilícito, sino estaremos cayendo en lo que acabas de señalar es simplemente un momento político, desacreditar gente, en fin”, concluyó.

Para el Diputado independiente, Luis García Hernández, se evidencia lo que todos sabían que el Gobierno de Enrique Peña Nieto uso dinero de Petróleos Mexicanos (Pemex) para sobornar a los senadores del PAN.

“Ahora se esclarece todo, creo que esto demuestra que verdaderamente el ex Senador Lavalle recibió recursos, por eso debe responder ante la autoridad, el brazo de la justicia debe llegar y tiene que ser detenido”, dijo.

El líder de la bancada panista, Jorge Nordhausen Carrizales, pidió no confundir las cosas, recordó que Lavalle Maury no es panista y sus actos los hizo a título personal. Afirmó que Caraveo no militó nunca en su partido.

“Lavalle ahora está en Morena, que expliquen los de Morena, es amigo de Layda Sansores la apoya abiertamente en su campaña, con nosotros no está… estoy seguro que dañará la imagen de quien apoye a la gubernatura, ojalá Layda Sansores piense mejor de quienes se rodea”, añadió.

La también panista, Nelly Márquez Zapata, reconoció que la imagen de Lavalle Maury mancha al PAN, sin embargo, dijo que no defenderán a nadie y sí es responsable tendrá que responder. Pidió que el Gobierno federal no use este caso para desviar la atención de sus errores.

“Qué se aplique la Ley eso digo… lo que declaró Caraveo tiene que seguir conforme lo dice la Ley y bueno, no vemos que se aplique la Ley, es más bien una simulación algo mediático”, precisó.