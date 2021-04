Exigen que candidatos no usen a abuelitos

Alicia Ceballos Abreu, Presidenta de la Agrupación Independiente de Adultos Mayores, pidió a los candidatos a los diversos cargos de elección popular no utilizar a los adultos mayores durante este proceso, ni engañarlos, pues tienen mucha necesidad.

“La realidad es que a los abuelitos siempre los engañan, a ellos no los ven como ciudadanos, como personas funcionales, sino como gente que es un voto más. Cada tres años es lo mismo, viene el candidato y les bajan la luna, las estrellas y los planetas y al final de cuenta se les da el apoyo y no los volvemos a ver o tenemos que estar insiste e insiste como pasó con este gobierno”, expresó.

“Ahora no, nos pusimos de acuerdo y ya no queremos más de lo mismo, ya no deseamos ser usados. Ahora quien quiera el apoyo de los abuelitos, tendrá que darnos los apoyos desde ahorita. Que se vea la intención de querer ayudar de verdad, porque luego nada más quieren darles dinero una vez, por los tres años que ellos gobernarán y eso no se vale”, añadió.

Especificó que este grupo de abuelitos se siente decepcionado de todos los partidos políticos debido a que los representantes de todos estos, solamente se aparecen en tiempo electoral, mientras que luego se olvidan de ellos, por lo que no solo se dedicarán a escuchar propuestas, sino que los harán que cumplan las promesas.

“Nosotros no queremos que nos mantengan ni nada, pero luego estos candidatos llegan y nos prometen que despensas, que trabajo, que apoyos de muchas cosas y nunca los vemos después y así han desfilado muchos, por eso a partir de ahora mejor les diremos que nos cumplan desde ahorita para ver si es cierto que cumplirán y que nos firmen compromisos notariados”.