Exigen reforzar las estrategias de seguridad

David Hernández Ceballos, presidente de El Pueblo de Carmen contra la Corrupción A.C., instó a todas las autoridades de seguridad del municipio a mejorar las estrategias de seguridad para acabar con tantos crímenes y actos que laceran a la sociedad carmelita.

“Hago un llamado enérgico y un exhorto al presidente municipal, al secretario de Seguridad Pública, al fiscal, de que ya retomen bien los casos en Carmen y que se logren esclarecer todos estos homicidios dolosos que están afectando seriamente a los ciudadanos, es necesario que se enfoquen los esfuerzos en Carmen para devolver la tranquilidad a los carmelitas, urgen medidas para recuperar la paz y acabar con estos hechos tan tristes”, expreso.

Lamento que durante la última semana se presentaron varios incidentes entre asesinatos y demás actos por lo que también exhortó a las autoridades a que logren resolver todos estos casos y que los culpables sean detenidos y castigados.

“Es lamentable lo que está ocurriendo en el municipio de Carmen, no solo en la ciudad sino en todo el municipio, dado que vemos todos los días robos a casa habitación, robo a transeúntes y sobre todo demasiados homicidios que no se han esclarecidos, vemos que hace unos días o semanas atrás aparecieron granadas de fragmentación en diversas colonias populares de la Isla y hasta el momento no se ha informado, no se ha esclarecido ni se ha detenido a nadie”.