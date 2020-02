Exitoso proceso de preinscripciones en línea: Ricardo Koh

Un éxito el proceso de preinscripción en línea, afirmó el titular de la Secretaría de Educación (Seduc), Ricardo Koh Cambranis, al indicar que el 22 de febrero fue el último día para inscribirse.

En entrevista, mencionó que las escuelas con mayor demanda y que de manera rápida llegaron al cupo límite fueron: la Secundaria General No. 3; la Secundaria General No. 7 y la escuela primaria del Fovissste Belén “Margarita de Gortari de Salinas”, también la “Justo Sierra” y “Ruiz Cortines”, en esta solo en turno matutino, ya que pueden seguir inscribiéndose en turno vespertino. Mientras tanto, en el municipio de Carmen la Secundaria General No. 5 y la Escuela Primaria 123.

Dijo que aunque al momento no tienen información de niños que no estén inscritos para que continúen con sus estudios de educación básica, el Censo 2020 permitirá conocer quiénes están en la edad escolar y así invitarlos a que acudan a las escuelas.