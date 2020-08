Facilidades para que comerciantes accedan a créditos

La presidenta de la Canaco asegura que por instrucciones del gobernador, Bancampeche flexibiliza los trámites

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la isla, Josefina Ojeda Martínez, señaló que actualmente todos los comerciantes que deseen obtener un crédito de Bancampeche, hoy se están dando todas las facilidades para acceder al financiamiento, gracias al respaldo que se está recibiendo del gobernador del Estado, Carlos Miguel Aysa González.

Al cuestionarla de cómo le están haciendo sus representados con respecto al “Buró de Crédito”, explicó que aquellas personas que entraron a este rubro por no contar con recursos para pagar durante la pandemia, tienen todas las opciones habidas y por haber, para que puedan conseguir un préstamo.

Aunque a decir de la presidenta de este organismo, las personas que ya estaban en el buró antes de la contingencia, ellos si no podrán hacer nada, lo mismo ocurre en la CFE, quienes no cuenten con el dinero para pagar el servicio de energía eléctrica durante esta pandemia, pueden hacer convenios de pago; es decir, hoy se venció tu recibo, pero si la persona no puede liquidar en estos momentos reciben el beneficio de saldar a finales de mes.

Dijo que lo que sí es importante, es el apoyo que se está dando para acceder a créditos de Bancampeche, sobre todo en esta temporada donde los comerciantes están requieren de los recursos no sólo para cumplir sus deudas contraídas con anterioridades, sino ahora para surtir sus negocios después de la mala racha que se ha vivido con la pandemia.