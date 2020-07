Fallece Miguel Domínguez

El ampayer de ligas pequeñas murió a los 70 años debido a dolencias propias de su edad

Nuevamente el deporte se cubrió de luto al darse a conocer el fallecimiento de Miguel Domínguez, ampáyer de las ligas pequeñas, la Liga Estatal Campechana de Béisbol y del cuerpo del Colegio de Umpires de Campeche “Álvaro May Mendicuti”, quien dejó este plano terrenal a la edad de 70 años.

Conocido en el ambiente de la pelota como “Don Joshé”, Domínguez perdió la batalla con la parca debido a viejas dolencias propias de la edad, pero dejó huella en su paso por el deporte infantil, amateur y profesional.

Miguel Domínguez fue un personaje, camaronero en la época del “oro rosado” y posteriormente enrolado en el cuerpo de los sufridos hombres de azul, conocido en el medio beisbolero como Don Joshe, ingresó a las filas del difícil pero apasionante mundo del umpireo, dejando ver sus conocimientos y talento y siendo descubierto por José “El Zurdo” Flores, entonces coordinador de los hombres se azul.

Fue los años 80´s cuando Miguel empezó a dar muestra de sus conocimientos de las reglas del béisbol, iniciando en las ligas infantiles, donde destacó por su porte, aplicaciones de jugadas difíciles, lo que la valió ser invitado a sancionar encuentros de regional, Pre Junior y Junior.

Más adelante fue seleccionado para estar atrás del plato en juegos de talla nacional de las categorías 9-10, 11-12 y 13-14, en diversos estados del país donde destacó ante los experimentados umpires del centro y norte de la república, siempre dejando en alto el nombre del estado con sus buenos trabajos.

Asimismo, ya con más experiencia, sancionó encuentros de las ligas de béisbol amateur como la Adriano Wong Cámara, José “Loco” Adam, Municipal Entrecolonias, así como de la Liga Chenera y de la Montaña en pareja con David “El Mudo” Almeyda, Clemente Suárez, entre otros. En sóftbol fue un juez justo y temperamental que se ganó el reconocimiento.

Sus deseos por sobresalir en el rey del deporte como juez, lo llevó a probarse en el plano profesional en la Liga Estatal Campechana, con umpires de Liga Mexicana como José Flores Pérez, el Zurdo Flores, además del carmelita José “Pepe” Moha, Héctor “Capulina” Dzib Moo, Juan Solís, Tomás “Pambazo” Herrera, Román “Memín” Galera, entre otros.

Sus colegas y amigos que lo acompañaron en el mundo del umpireo, recordaron anécdotas que vivieron juntos, como la que se dio en la Liga Interna Universitaria de Sóftbol, donde se dio el único caso de un umpire expulsado, cuando en una jugada de toque de pelota la bola rodó fuera de la raya de la inicial, pero el manager Rafael Icthé May decretó “férbol”. Eso no gustó a “Don Joshé”, y se hizo expulsar pues él ya no era el que mandaba en el campo.

También una segunda vivencia, cuando en una ocasión lo enviaron a sancionar una jornada en Villamadero, pero el buen Miguel no leyó bien el mensaje y viajó, pero a Chocholá, Yucatán. Descanse en paz.