Fallecen 2 niños en un incendio

Dos niños 5 y 7 años de edad, perdieron la vida la mañana de ayer sábado en el interior de un departamento ubicado en el noveno piso de la zona habitacional conocido como “Edificios Doña Nicha” en la colonia Tecolutla, luego que se generará un fuerte incendio y ellos quedarán atrapados en el interior sin poder salir, falleciendo asfixiados por inhalación de humo.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 11:30 horas, cuando se recibió una serie de llamadas en la central de emergencias del 911 en la que varias personas pedían el apoyo de los bomberos y de la Cruz Roja Mexicana, pues había un incendio en unos de los departamentos ubicado sobre la calle 44 entre 41 y 37.

Hasta el lugar de manera inmediata arribaron elementos de la Policía Municipal que se encontraban cerca del lugar y al ver la gran columna de humo que salía de uno de los departamentos, solicitaron de nueva cuenta el apoyo de los bomberos mientras ellos cerraban la circulación vial.

Al arribo de los bomberos locales, bomberos tácticos y bomberos de Pemex, comenzaron a subir las mangueras de agua y tratar de combatir las llamas para controlar la situación y poder buscar a los menores que habían quedado atrapados.

Mientras que por las escaleras una mujer era bajada con un cuadro de crisis nerviosa para después ser valorada por los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, misma quien no dejaba de preguntar por los niños y pedía a las autoridades que los ayudarán.

Pasaban los minutos y los bomberos no podían ingresar a buscar a los menores, ya que no contaban con el equipo de respiración autónoma y tuvieron que ir hasta la central de emergencias de Protección Civil en la colonia Solidaridad Urbana y pedir a una empresa particular el préstamo de equipos de rescate para poder buscar a los menores.

Es así como luego de casi 20 minutos los bomberos de Pemex llegaron al lugar con equipo de respiración autónoma, pero se percataron que los tanques están en reserva y sólo tenían menos de 3 minutos para ingresar a buscar a los menores y se quedarán sin oxígeno.

Minutos después los niños fueron sacados del departamento y uno a uno fueron bajando por las escaleras mientras los paramédicos de la Cruz Roja los esperaban listos con una camilla.

Rápidamente los menores fueron abordados a la ambulancia 054 de la Benemérita Institución donde todos gritaban desesperados por la vida de los menores, sin embargo, los socorristas valoraron los signos vitales de los menores y determinaron que ya tenían algunos minutos de haber perdido la vida, motivo por el cual fueron declarados muertos y solicitaron la presencia del Ministerio Público.

Como de costumbre, una hora después los elementos de la Policía Ministerial llegaron al lugar quienes ordenaron cerrar casi dos cuadras para después ordenar el traslado de los cuerpos de los menores a bordo de una ambulancia, al anfiteatro de la ciudad donde le practicarán la necropsia de ley y determinar la causa de muerte.