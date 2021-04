Falta de dinero en partidos, evitó contaminación visual de campañas

Los procesos electorales traen consigo actividades y campañas publicitarias a fin de promocionar las diferentes candidaturas y los partidos políticos. Producto de esto, la ciudad sufre de contaminación visual y en consecuente el deterioro de la urbe y de los espacios públicos.

Sin embargo, es evidente que en Campeche disminuyó este ejercicio democrático de colocar propaganda electoral en las calles o en los espacios públicos de la ciudad que tiene sobre nuestro entorno, en los recursos naturales y en la convivencia comunitaria. Donde era tan común la colocación de pendones, mantas y carteles sobre el mobiliario urbano, como postes de luz, puentes, andadores, semáforos, vialidades y banquetas.

“Lo que ha sucedido son dos cosas importantes, primero, que los recursos económicos están mucho más restringidos, es decir, es la primera vez que en las campañas políticas no hay un derroche excesivo de recursos económicos porque la ley cambió, ahora se penaliza con mucho rigor el que no se especifique de donde se están sacando los recursos para propaganda, si alguien abusa de la propaganda impresa y no justifica de dónde, puede ser sujeto no sólo a que descalifiquen su candidatura o puedan revocar su triunfo, incluso, en cuestiones legales severas sin derecho a fianza, por lo tanto, se ha moderado mucho el tema de la propaganda excesiva en las calles.

Por otro lado, es que muchos candidatos prefieren las redes sociales, llegan mucho más rápido y a mayores personas, es mucho más económico; es este tipo de cosas que están moderando el exceso de propaganda visual en la calle; de igual manera los candidatos están prefiriendo llegar a las casas, caminar y utilizar las redes sociales”, comento el líder perredista, Abraham Bagdadi Estrella.