Falta de vigilancia policiaca propicia robos en escuelas

Escuela públicas en la isla fueron objetos de robos desde hace meses, sin embargo, en estas fechas se pide mayor vigilancia pero por desgracia no hay agentes policiacos, ni unidades oficiales, lo que permite a los ladrones aprovechar para saquear las instalaciones sin ningún problema, señaló Perfecto Balán Chi, maestro jubilado.

El también ex funcionario municipal dijo que las autoridades policiacas estatales deben enfocarse en trabajar contra la delincuencia que hoy impera en Ciudad del Carmen, sin embargo, quienes están al frente de la policía municipal aún no ejecutan ninguna acción en medida de seguridad, por ello hay que atender las zonas más vulnerables como es el caso de las escuelas donde ahora asisten los escolares.

-En estos meses del 2021 y en donde en las últimas semanas existen un total descontrol en medida de seguridad, pero vemos con tristeza que a nadie le importa y esa es la queja de los ciudadanos que no toman en forma responsable que las autoridades policiacas están obligadas a dar seguridad a todos los ciudadanos en esta ciudad, resaltó.

Asimismo dijo que no se culpa a nadie, pero si tenemos nuevas autoridades policíacas que se hagan presente, que no deben de esperar que maten a personas, roben en escuelas, comercios, empresa o negocios, para que puedan actuar, además por eso pagan los impuestos los ciudadanos y no es posible que hoy Ciudad del Carmen no tengan policías, ni unidades para realizar rondines de vigilancia en colonias y fraccionamientos.