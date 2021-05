Falta regular ley de transparencia: Leonor Piña

Al destacar que el Ayuntamiento de Campeche “ha toreado” los señalamientos de la Cotaipec para rendir cuentas claras en materia de transparencia, cumpliendo a medias lo que se le ha solicitado, es como no se puede proceder a una sanción administrativa o económica que sí puede interponer el órgano regulador, precisó la Diputada local por el PRI, Leonor Piña Sabido.

Reconoció que hace falta regular más a fondo la Ley de Transparencia en el estado para que puedan quedar en claro los procedimientos y acciones a sancionar en este tipo de hechos, sin embargo, significó que se han hecho modificaciones recientes desde el Congreso Local.

“La Ley de Transparencia se basa en una ley general, es un trabajo que se debería consensar tanto a nivel local como federal para que esto se pudiera llevar a cabo, esta última semana aprobamos armonizaciones a la ley, se tendría que hacer un trabajo más puntual para ver qué facultades tenemos como legisladores para poder hacer este tipo de procedimientos”.

Sin embargo, refirió que mientras ello ocurre, con los hechos y denuncias presentadas se debe realizar un trabajo en conjunto con la Fiscalía Estatal Anticorrupción para no pasar por alto la situación dado que “se involucran otro tipo de responsabilidades y aquí hay que ahondar en las investigaciones, en el procedimiento que se tenga que realizar para poder llegar hasta las últimas consecuencias en este caso”.

La también abogada explicó que la Cotaipec es un órgano regulador y los sujetos obligados al no cumplir con lo que señala es cuando puede haber el procedimiento de sanción, aunque no procede como en como jurídico penal, de manera inmediata, sino que lleva su desarrollo para no dejar pasar inadvertido el tema de falta de transparencia.