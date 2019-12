Familiares afirman que los pescadores fueron asesinados

No puede ser que digan que se ahogaron, cuando la embarcación fue hallada destruida, dice la progenitora de uno de los difuntos

“Mi hijo fue asesinado en el mar, no puede ser posible que digan que se ahogaron cuando que la embarcación está destruida”, estas fueron las palabras de la madre de unos de los pescadores que naufragaron y murieron.

Las autoridades no trabajan en las investigaciones ni se preocupan por esclarecer los hechos, así lo dijo Guadalupe Hernández Sánchez, madre de Julián Hernández Sánchez, pescador fallecido.

Pidió mayor vigilancia en el mar, porque sus otros familiares también ejercen las mismas laborales, además viven con el temor de qué quizá no regresen de trabajar, pues solo saben que los operativos que se realizan son para perjudicar a los verdaderos pescadores y no para garantizar la seguridad en las aguas nacionales.

También que se investigue a otros pescadores qué quizá se dediquen a la actividad delictiva, porque algunos no son de esta localidad y desaparecen por algún tiempo, por lo que no existe ya pretexto de las autoridades, quienes no están haciendo su trabajo, ni muchos menos están trabajando en la seguridad de los hombres de mar, porque no es el primer caso, si no ya varios, culminó la quejosa.