Farías González, tercer aspirante a la candidatura a gobernador por el PAN

Sin pelearse con nadie o apostarle a la violencia en los procesos electorales, el tres veces Alcalde de Candelaria Salvador Farías González, reiteró que está listo para buscar su espacio en la boleta electoral del 2021, pretende ser el candidato del PAN a la gubernatura del estado.

Chava Farías dijo que su gobierno ha dado resultados, tan es así que ha sido electo en tres ocasiones, esta última por la vía de la reelección. Con estas credenciales ha alzado la mano y espera que Acción Nacional permita a los militantes elegir al mejor candidato.

“Es bueno decirles que yo intento, intento y a la mejor pues hay esa oportunidad de que nos den la oportunidad de jugarla, jugarla para el 2021, pues allí vamos a estar presentes. Sin miedo”, dijo.

El Alcalde Candelaria es el tercer panista que muestra interés por la gubernatura, los otros contendientes son el ex alcalde capitalino Carlos Ernesto Rosado Ruelas y el actual edil Eliseo Fernández Montúfar de ambos se dijo respetuoso.

Ante la competencia, dijo que lo ideal es darle voz a los militantes y simpatizantes.

“Los estatus son claros y el PAN todo el tiempo ha hecho internas y yo creo que se harán internas, aquí; aquí no hay ningún problema. Sí yo participó en la interna a la gubernatura, sí yo pierdo yo sigo apoyando y sí yo gano pues apoyo más”, declaró.

Farías González fue electo Alcalde por primera ocasión en 2012; en 2015 volvió a ganar y fue reelecto en 2018, aseguró que en sus tres gestiones ha dado resultados claros, de no ser así, su carrera política habría terminado hace tiempo.

El edil habló de sus adversarios en la carrera por la candidatura alegando que no se pelea con ninguno, externó que la violencia no debe tolerarse, ni debe ser parte de la ecuación panista, partido que insistió debe ganar los cargos sin dañar o amenazar a los campechanos.

“Yo no me peleo con nadie, y no me gusta pelear con nadie, porque si nos peleamos con los activos, con los simpatizantes y con los campechanos pues estamos mal. Lo que queremos es que estemos tranquilos, en las contiendas que viene 2021y no enojarnos, porque sí se enoja uno pierde”, finalizó.