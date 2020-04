Estado y Federación no pueden vivir sin recaudación: Esquivel

Hacienda es la encargada de distribuir de manera equitativa los recursos a los Estados

El economista, Alfonso Esquivel Campos, señaló que de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal entre los estados y la federación, ni la Federación ni los Estados pueden vivir sin recaudación.

En entrevista, dijo que la recaudación, sobre todo, los impuestos directos de la renta o de valor agregado, son los principales ingresos que tiene la federación y que tiene el gasto público.

“La Ley de Recaudación dice que todos los estados recaudan los impuestos y los centralizan para enviarlos a Hacienda y este de acuerdo a una fórmula que tiene, distribuye sus ingresos ante todos los estados, de la forma más equitativa posible, eso dice la ley”, expresó.

Indicó que, los estados del Norte dicen es que ellos podrían administrar su propio impuesto y no tendrían necesidad de la Federación, ese no es el caso de Campeche, pues no se cuenta con la base recaudatoria que tienen ellos.

Aseguró que si el petróleo fuera considerado parte de Campeche, el Estado sería una de las entidades que más reciba por esa ley, pero ese no el caso, pues el petróleo pertenece a la Federación y no a nosotros como Estado.

“Es imposible que Campeche sobreviva sin la aportación de la Federación, no solo es sobrevivir de los impuestos que son productos directos, pero los Estados y Municipios tienen que recibir un porcentaje de participación, así que resulta en términos inmediatos, es inviable el hecho de que se salga Campeche del llamado pacto fiscal”, comentó.

Sentenció que Campeche, al no tener industria, su recaudación es sumamente baja, por lo que la Federación no puede desconocer a sus Estados.

“La repartición de dinero es para que los Estados tengan un desarrollo regional homogenizo que, no se tengan Estados tan pobres o ricos y que se vayan desarrollándose de manera armoniosa”, concluyó.