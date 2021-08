Felicidad y temores en regreso a clases

Con cierto grado de temor pero cumpliendo con sus responsabilidades, a quienes activaron labor en las escuelas, docentes iniciaron ayer lunes con el ciclo escolar 2021-2022.

“Sí estamos preocupados, pero tenemos que cumplir con nuestro trabajo”, afirmó una docente de un colegio religioso de la ciudad, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias. Señaló que desde hace dos semanas organizó de nuevo su tiempo y deberes en casa, así como los cuidados de su hijo pequeño para poder regresar a las aulas a impartir sus enseñanzas.

Aunque dijo que por ahora está de manera híbrida impartiendo clases, así como hace año y medio la pandemia le cambió sus vida 360 grados, de nuevo activar las clases presenciales implicaron una nueva organización de tiempo, pero sobre todo, de métodos preventivos para protegerse.

Indicó que no toda la responsabilidad se le debe de depositar a las autoridades educativas ni directivos de escuelas, precisó que los cuidados son un trabajo en conjunto para poder sobrellevar el regreso a clases presenciales.

“Es una responsabilidad compartida, yo, por ejemplo, tengo a un niño pequeño, de unos meses, al inicio sí lo pensé y mucho, pero creo no podemos continuar así de por vida, y por eso me preparé junto con mi esposo para dotarnos de insumos como cubrebocas y gel antibacterial para poder seguir desde la escuela, todos los cuidados”.

FELICES REGRESAN A LAS AULAS

Fuera de la comprensión completa y riesgos que representa un posible contagio de Covid-19, niñas, niños, adolescentes y jóvenes retornaron a las escuelas del estado para arrancar un nuevo ciclo escolar.

Erick Cantún, estudiante de primaria de colegio particular, se expresó feliz de regresar a su aula luego de estar mucho tiempo en casa tomando clases desde su computadora, pues dijo “no es lo mismo” ya que no puede platicar con sus amigos como lo hacía antes de la pandemia.

“Cuando mi papá me dijo que regresaría a la escuela me puse muy contento, estar en clases frente a la computadora o verlo en televisión, me aburrió”.

Me levanté temprano, señaló el menor de edad a quien no le gustó volver a levantarse temprano, “desayuné, me cepillé los dientes, me peiné y me puse el uniforme”, explicó Erick de 10 años de edad.

El menor, quien también es hijo único, dijo que ahora podrá jugar con sus amigos aunque será diferente al tener que portar cubrebocas siempre, “es algo que me ha dicho mi papá muchas veces, que no me lo quité y que use el gel siempre”.