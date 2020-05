Felicita Piratas de Campeche a los niños

Mandaron un mensaje de felicitación a los niños a través de sus redes sociales

¡Los Piratas de Campeche no se olvidaron de los reyes del hogar! Aunque la Temporada 2020 de la Liga Mexicana de Béisbol no ha arrancado y sigue en el aire la fecha para su arranque, el Club de Béisbol Piratas de Campeche no se olvidó de unas de las fechas que más importancia le dan durante la campaña regular: el Día del Niño.

Con un mensaje en sus redes sociales para felicitar a los pequeñines, los Piratas de Campeche se acordaron ayer de la fecha, en medio del confinamiento social derivado del coronavirus que apareció a finales del año pasado y que ha afectado ya a casi todo el mundo.

“¡Feliz día del Niño a todos los pequeños tripulantes! “Confiamos en que muy pronto podamos volver a disfrutar sus sonrisas iluminando el Nelson Barrera. #MeQuedoEnHome 🏠 #TodosSomosPiratas”, fue el mensaje de los bucaneros que acompañaron con fotografías del tradicional festival del Día del Niño que se realiza en el estadio “Nelson Barrera Romellón”.

En las postales los pequeños están disfrutando de las ocurrencias de Lorenzillo, la mascota oficial de los filibusteros y también hay postales de pequeños con los jugadores, por supuesto, con el manager Francisco Campos.

Los Piratas estarían terminando el primer mes de temporada, el de abril, en gira, en la casa de los Guerreros de Oaxaca, por lo que muy probablemente el Festival del Día del Niño se hubiera adelantado al domingo 26 de abril, ya que la siguiente estancia en casa de los filibusteros sería para la semana del 5 al 10 de mayo.

El 10 de mayo, Día de la Madre, la escuadra campechana cerraría serie ante los Generales de Durango, y esa fecha estaba apartada para las reinas del hogar.