Felipa declara la guerra a su primo AMLO

Felipa Guadalupe Obrador Olán inició una guerra legal contra su primo el presidente Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de vulnerar y violentar su derecho al trabajo y no poder realizar contratos con empresas públicas, refiriéndose a Petróleos Mexicanos (Pemex), vetando a la empresa Litoral Laboratorios Industriales de la que es apoderada para presentar propuestas a las licitaciones de la petrolera nacional. El 27 de enero presentó el amparo indirecto 62/2021 ante Grissell Rodríguez Febles, juez primero de Distrito en el Estado de Campeche, donde señala que el memorándum 016/06/13/19 emitido el 13 de junio de 2019, por su primo Andrés Manuel López Obrador, violenta el artículo 123 constitucional que le da el derecho de tener un trabajo digno y promover empleos.

Cabe recordar que el 6 de diciembre del 2020, y tras un escándalo mediático por supuesto tráfico de influencias y corrupción, Pemex rescindió cuatro contratos a empresas ligadas a Felipa Guadalupe Obrador Olán, con un valor de 365 millones de pesos, la petrolera señaló en su comunicado que se debió al cumplimento de la orden expresa de AMLO, “evitar que se lleven a cabo negocios de miembros de mi familia con el gobierno”.

Y desde entonces se le ha vetado en todas las licitaciones que emite Pemex, incluso ha presentado propuestas en dos ocasiones, pero han sido desechadas por la comisión y se le conminó a no continuar interviniendo en las licitaciones de Pemex, recordando que su primo ha ordenado que no debe de haber corrupción ni influyentismo.

Pero el amparo no procedió, el 28 de enero, Grissell Rodríguez Febles, juez primero de Distrito en el Estado de Campeche, estimó que el memorándum en debate no produce agravio personal y directo a la empresa quejosa, ya que no se dirige a dicha empresa, no ha sido base o fundamento para que se rescindiera el contrato a que alude la empresa Litoral Laboratorios Industriales.

También señaló que la cancelación de los contratos por parte de Pemex debió impugnarla mediante un Juicio Contenciosos Administrativo Federal antes de presentar un amparo indirecto, negando en ambos casos la protección federal a favor de Felipa Guadalupe Obrador Olán apoderada de Litoral Laboratorios Industriales.