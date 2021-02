Felipa Obrador lucha contra el veto de Pemex

La prima del presidente AMLO impugna fallo del juez de distrito que le negó el amparo al no permitirle participar en las licitaciones de parte de la empresa petrolera

Felipa Obrador continúa su lucha contra el veto que Petróleos Mexicanos le impuso por órdenes de su primo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora impugno ante el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito la decisión de Grissell Rodríguez Febles, juez primero de Distrito en el Estado de Campeche, que le negó el amparo con número 62/2021 por considerar injusta la resolución.

Queda claro que el propio Andrés Manuel fue quien ordenó el proceso en contra de su propia prima, pues en la mañanera del viernes indicó “a mí me fue a ver el director de Pemex, Octavio Romero, para decirme que mi prima estaba participando en un concurso (…) le dije: no, aunque venga de tiempo atrás, no. Y resulta que le buscaron la forma o no tuvo él el cuidado suficiente y al final salió con un contrato”.

Con ello, Litoral Laboratorios Industriales, de Felipa Guadalupe Obrador Olán, fue vetada de toda licitación, invitación o adjudicación directa en los contratos de la empresa petrolera nacional, por ello trato de recibir la protección de un juez federal para que le permitieran recuperar los cuatro contratos 648819810, 648220804, 648220805 y 648220806, que le cancelaron y buscar nuevos que le permitan mantener su compañía.

Pero Grissell Rodríguez Febles solo tardo un día en determinar que su demanda no tenía fundamentos, que las órdenes del presidente no eran directamente contra ella o su empresa y que antes de pedir el amparo debió presentar un Juicio Contenciosos Administrativo Federal, Felipa Obrador considera que esto fue arbitrario y por ello escaló su demanda ante el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuido donde busca revertir esa decisión.

Litoral Laboratorios Industriales se constituyó en 2006 y ha sido contratista de Pemex desde 2013. Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la compañía obtuvo contratos por más de 40 millones de pesos, nueve veces menos que los montos que logró adjudicarse tan solo el año pasado.