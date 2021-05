Fiscalía Anticorrupción recibe denuncias contra Eliseo Fernández, acusan Auditoría y candidato

Por la posible comisión del delito de peculado

ASECAM denuncia supuesto desvío de recursos en el Ayuntamiento de Campeche

0 Share

Eliseo Fernández Montúfar, candidato a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano (Moci), ha sido denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECCECAM), por la posible comisión del delito de peculado. Ayer, el también candidato, Luis García Hernández, se presentó a la FECCECAM para solicitar el inicio de una investigación contra el Alcalde con licencia, tomando como referencia la investigación del portal Reporte Índigo, quien evidenció una denuncia que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hizo en contra del Ayuntamiento de Campeche y el entonces Alcalde Fernández. La denuncia del abanderado del partido Fuerza por México (FXM) también involucra al Director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapac) Juan Carlos Lavalle Pinzón y a quien resulte responsable. “Todo parece indicar que se incurrió en peculado por parte del titular del Smapac, así como de Eliseo Fernández Montúfar por un monto de 28 millones de pesos, hoy vengo a presentar la denuncia para que se aclare este recurso, dónde fue a parar”, declaró. Además, denunció a Irving Alejandro Vega Cepeda por tráfico de influencias, de acuerdo al portal informativo, esta persona recibió (a nombre de la CFE) los más de 28 millones de pesos. “Se menciona que sí no hay denuncia, no puede el Fiscal Anticorrupción proceder, es por eso que me veo obligado a presentar las denuncias para que se aclare ese probable hecho de peculado en contra del pueblo del municipio de Campeche”, aseguró. En el 2019, el Ayuntamiento de Campeche encabezado por Eliseo Fernández Montufar, demandó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la intención de que se les hiciera la devolución de dos pagos: uno por dos millones y otro por 834 mil 001.55 pesos. Trascendió que el supuesto delito derivó al revisar la relación de los pagos hechos en 2019 a la cuenta de Irving Alejandro Vega Cepeda por parte del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) como si fueran para la CFE. Donde el denunciante observó a lo largo del año 43 depósitos, entre los cuales destacan los señalados en la demanda de la empresa productiva del Estado, además del realizado el 9 de enero por 1 millón 249 mil 70 pesos, más otros tres en el mismo mes por: 1 millón 126 mil pesos, el día 11, un millón 976 mil 810 pesos el 29 y otro el 31 por 1 millón 136 mil 263 pesos. En abril hay prueba de dos depósitos, uno por 868 mil 029 pesos y otro por 453 mil 534. Al mes siguiente, la SMAPAC destinó cuatro pagos: el primero por 833 mil 641 pesos seguido de tres montos más de 407 mil 440, 270 mil 056 y 208 mil 788 respectivamente. En el sexto mes del año se observan cuatro pagos más. Uno el 3 de junio por 514 mil 289 pesos, otro 7 días después por 883 mil 514 pesos, otro el 19 por medio millón de pesos y uno último el 28 por 737 mil 923 mil pesos. En julio, la cantidad de depósitos aumentó a cinco, sumando un total de 1 millón 756 mil 641 pesos. Al siguiente mes sucedió lo mismo, se abonaron dos millones 699 mil 910 pesos en cinco fechas distintas. En los dos últimos meses del año, la SMAPAC destinó a la cuenta de Irving Alejandro Vega dos millones 988 mil 328 pesos en cinco pagos, cuatro en noviembre y uno en diciembre. Al sumar todos los depósitos realizados a la cuenta 012054028723686099 da un total de 28 millones 447 mil 722. 41 pesos.Antes por la mañana, García Hernández reafirmó su llamado a los órganos electorales para fiscalizar e investigar la procedencia del dinero que Fernández utiliza para su campaña. Mencionó que se gasta hasta tres millones diarios, recursos que Movimiento Ciudadano, un partido sin registro local, no es capaz de entregarle, “puede ser que Eliseo esté recibiendo dinero de procedencia ilícita y eso es un delito grave que se debe perseguir”. Sobre la presencia de personas presuntamente armadas en un mitin que el candidato de Moci encabezó el pasado miércoles, pidió a las autoridades poner atención y no permitir que la violencia se apodere del último tramo de la campaña. “Sí sucede algo le echo la culpa a Eliseo Fernández porque en Carmen también hace lo mismo, sería lamentable que hubiera un baño de sangre por no regular las campañas”, finalizó.El contador público, Manuel Candelario Caamal Paat, en representación de la Auditoría Superior del Estado de Campeche (ASECAM), acudió ayer por la noche a las oficinas de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM), para interponer una denuncia a quien resulte responsable por el presunto desvío de recursos públicos a un edificio particular. Pese a que se omitieron señalamientos directos por parte del contador, se presume que se estaría denunciando a la administración municipal de Campeche por haber ejercido la aplicación de un recurso público a un predio particular que no corresponde al Ayuntamiento. De manera extraoficial, trascendió en el lugar que se trataría de un domicilio donde se ubica una farmacia municipal. Cabe mencionar que estos centros de salud a bajo costo fue un proyecto del actual Alcalde con licencia, Eliseo Fernández Montufar. Por ello, la ASECAM presentó la querella para iniciar la investigación, a lo que el mismo Caamal Paat consideró como una anomalía grave detectada durante las últimas auditorías al municipio.