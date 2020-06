Fiscalía General del Estado, ineficiente, afirma Dolores Chuc

Ineptitud es lo que representa la Fiscalía General del Estado, de qué sirve que la gente denuncie sino hacen nada, pero lo que sí provocan es que se comentan los mismos delitos y con mayor frecuencia, manifestó el señor Dolores Chuc.

“No es la primera vez que se escucha que la Fiscalía no hace su trabajo, es lamentable que sigan demostrando su ineficiencia, si no pueden que renuncien, quienes son responsables ahí están cobrando un sueldo que no merecen”, dijo.

Refirió que los cobardes que agredieron a mujeres y hombres que fueron a buscar una despensa al DIF Municipal, no merecen estar libres o al menos seguir en la calle como si nada, sin recibir una sanción, ya que es reprobable la manera tan violenta en que actuaron.

“Si alguien los envió también debe ser castigado. En lugar de seguir pachangueando que se dediquen a investigar hasta llegar con los responsables. Si los ciudadanos ya cumplieron con su denuncia ahora le toca a la Fiscalía llegar a los agresores”, señaló.