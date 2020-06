Fiscalía sigue demostrando su incapacidad, víctimas de agresión en el DIF Municipal esperan una respuesta

Los ciudadanos merecemos autoridades que hagan realmente su trabajo y no que anden ocupando un cargo o recibiendo un sueldo que no merecen, es indignante que quienes deben garantizarnos seguridad no lo hagan como la Fiscalía, donde tienes que batallar para una denuncia, manifestó Rosa Elia Jiménez.

En entrevista, dijo que de nada sirve que las autoridades digan que es importante denunciar, cuando las instancias no hacen nada y como ciudadanos pierden tiempo dando vueltas sin tener una respuesta favorable.

“No puede ser posible que estas personas que fueron víctimas de violencia y de agresiones, hasta ahora no tengan una respuesta. Los delincuentes paseando como sin nada y la Fiscalía demostrando su incapacidad, si esto sigue así, ya cualquiera puede golpear y robar, total, la Fiscalía no hace nada, no pasa nada”, sostuvo.

Espera que las personas agredidas y que ya interpusieron su denuncia, sigan insistiendo hasta que hagan algo las autoridades, ya que fue algo público y donde hay las suficientes pruebas para llegar a los agresores.