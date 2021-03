Flores Pacheco minimiza renuncias y acusa de inconformes a los evadidos

El Diputado José Luis Flores Pacheco responde y minimiza las renuncias en Morena. Dijo que es un partido atractivo y todos quieren ser candidatos, asegurando que las encuestas fueron reales y no hubo imposiciones como algunos acusan.

En entrevista, señaló que es normal que haya inconformes al no verse beneficiados con las encuestas, pero eso no quiere decir que el proceso de selección de candidatos no fuera transparente y que la mayoría de las candidaturas eligieran a ex priistas y ex panistas.

“Por primera vez en una elección que Morena por fin logra ser tan atractivo, que hay muchos que quieran sumarse, si recordamos 2015 y 2018, en Morena me consta que nosotros teníamos que pedir el favor para que sean muchos candidatos y ahorita muchos fueron los que participaron y eso es positivo”, manifestó.

Lamentó la salida de su compañera Sofía Tajes Rosales, pero sostuvo que no se violentó ningún estatuto del partido y por lo cual es que se realizaron las encuestas, tal y como lo marcan los estatutos, considerando que le faltó estar más informada sobre este proceso.

“Algunos nos cuesta comprender que en el 2018 el Presidente Andrés Manuel López Obrador abrió las puertas del partido y muchos se han quedado y algunos también se fueron, porque cuando se llegó se comprendió que la 4T es no robar, no mentir y no traicionar y hay algunos que no les gusta. Entonces, es lo mismo aquí todos los que se quieran sumar a la cuarta transformación en Campeche, ya lo dijo Layda Sansores, son bienvenidos”, puntualizó.