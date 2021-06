Fracasa Insabi, entregan salud estatal a IMSS-Bienestar

Acusan mal uso de recursos

En Baja California, en San Quintín, el jefe del ejecutivo dijo que de 80 hospitales pasará a 200 el control que tenga esta ramal del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque -acusó- las instituciones de salud estatal nunca aplicaba bien el dinero para servicio y medicamentos.

De esta forma, el Presidente López Obrador vuelve a hacer de las suyas y sin legislación que lo respalde trastoca el marco jurídico de las instituciones de salud en el país, luego de que fracasara rotundamente con el INSABI después de haber desaparecido -por sus fobias- el Seguro Popular.

¿Por qué al IMSS? ¿Por qué no a los Estados? Por qué no a la Secretaría de Salud? Se preguntó y respondió a sí mismo: la Federación enviaba los recursos y no llegaba o se desviaba o se usaba para pagar medicamentos con sobre costo, dijo.

Sin aceptar de forma explícita el fracaso de su iniciativa con el Instituto de Salud y Bienestar (INSABI), decidió meter en una sola bolsa la atención a los pobres con servicios de salud. No está previsto y el IMSS es una institución con derechohabientes que pagan cuotas obrero-patronales para obtener servicios. Y con el esquema que pretende el Presidente de la República, no está previsto pero se cree que meterá en un berenjenal a los legisladores para que no le cambien ni una coma para que le den forma a su capricho.

El gasto percapita de las instituciones de salud va en este rango: el IMSS-Bienestar cuenta con 1,170 pesos y es el más bajo del sistema. El INSABI tiene 2,911 pesos para cada quien. Ambos muy lejanos de lo que cuenta Pemex para la atención de la salud de sus empleados que rebasa los 29 mil pesos por año.

Sin decirlo, le entrega al IMSS la atención y la construcción de 200 hospitales -bajo idea Presidencial- y deja sin infraestructura a un remedo de institución para la salud como es el INSABI para dar otro bandazo de políticas públicas que en los medios se califica como caprichos presidenciales.