Frenar la pretensión Castro-Chavista de AMLO con el presupuesto, decisión de opositores PRI-PAN-Moci-PRD

Estos son los rostros, nombres y partidos a los que pertenecen los Diputados y Senadores que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. De ellos depende si logran el consenso para llamar a un período extraordinario de ese colegiado. De ser así, el grupo parlamentario de Morena, en las dos cámaras, con sus grupos satélites no reúne el número necesario de legisladores para mayoritear e irse por la libre.

Si sucede, los legisladores de Morena pretenden aprobar la derogación de las facultades de los diputados federales para ser el contrapeso y el equilibrio del poder ejecutivo, en este caso del presidente López Obrador, por la intención de éste, de obtener la patria potestad de asignar y reasignar los recursos como mejor le parezca con su cargo de Presidente de la República. Algo que consideran por los partidos de oposición, PRI-PAN-Moci-PRD, un atraco y atentado contra la democracia de México.

La Comisión Permanente se compone de 37 legisladores propietarios y 37 suplentes. Para tener mayoría absoluta y no necesitar del voto opositor, requiere de 25 sufragios y no los reúne Morena. Apenas llega a 24. Por lo que los partidos de oposición en bloque ya manifestaron su rechazo a esta medida en donde el presidente López Obrador en su matutina de ayer, soltó: “el pueblo me pidió que yo cuide el presupuesto”. Una frase contundentemente Castro-Chavista. Por lo que el bloque opositor pretende frenar lo que llaman: una felonía. Esperan, por otro lado, los Morenos presionar y presionar hasta llegar a la posibilidad de tumbar a 3 de los legisladores opositores, pero hay suplentes. Si así sucediera, de no asistir o inutilizar a tres opositores, el número del quórum bajaría a 34 y entonces para tener mayoría requerida del grupo oficial, sería de 24 legisladores y esos sí los reúne.

Lo que hace el manejo patrimonialista y discrecional de toda la bolsa de recursos que representa el presupuesto. Por lo que se espera puedan frenar el intento de abuso de la Transformación de Cuarta.