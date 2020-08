Frentazo tecnológico a la educación; primer día virtual

Falló todo, plataforma, conexión, ampliadas zonas estatales sin comunicación

Todo falló. Menos el inicio del cobro de los 450 millones de pesos que se van a dividir entre Televisa y Tv Azteca. Pero en el primer día de clases virtuales, la tecnología le dio un frentazo al sistema educativo al menos en Campeche.

No hay televisores. Están empeñados para poder comer. No hay dinero para pagar internet y tampoco la luz que han cortado por no tener para pagarla. Si no hay televisión -artículo de primera necesidad- menos hay una computadora o tableta o celular inteligente. La comunicación tecnológica con el Internet de las cosas que antes se llamó México Conecta fue desmantelado por el gobierno de la 4T, son cosas superfluas.

Pero no sólo fue en las zonas lejanas o llamadas rurales. En plena ciudad capital no hay señal de televisión abierta, en Minas o Diana Laura (así se llaman las Colonias), no llega la señal de Tv y menos de internet gratis. Las quejas de los estudiantes y maestros de la secundaria federal No. 27 es total. Gente de bajos recursos ahí, no tienen futuro. No hay internet y los jóvenes que acuden tampoco ni esperanza de que lo tengan. Así fue el primer día del sistema de educación de la nueva escuela. La nueva realidad. Desolación pero los maestros cobrarán su quincena muy puntual.

En el área de Calakmul, la antena de radio está rota, inservible y no hay presupuesto para repararla. No hay acceso a la televisión abierta porque no hay antenas de microondas para ello y si captan alguna señal es de la televisión y la radio de Guatemala y pues esas empresas no están dentro de la bolsa de los 450 millones de pesos a repartir entre las televisores. No hay forma de que los estudiantes tengan educación. La conectividad en escuelas o parques que el gobierno federal anterior montó, fue desarticulada por el gobierno actual por ser caro y superfluo. Nunca imaginaron este escenario.

En la región de los Chenes, de 36 comunidades rurales, solamente 4 tiene señal de televisión abierta e internet no hay. Todavía no llega el negocio de la alcaldesa Sandy Baas, de proveeduría de internet.

En el norte del estado, las comunidades de la región de Nunkiní hasta Isla Arena, no tienen acceso ni a televisión ni a la radio, menos al internet. La mayoría de las mutualistas que les venden equipos electrónicos a los campechanos de esa región, ya se los decomisaron por falta de pago ante el paro laboral por la pandemia.

No hay forma de homologar la escuela en casa porque no hay herramientas tecnológicas. Nunca contaron con ello.

Los cuadernillos no han llegado. Los maestros menos y tampoco los libros de texto.

El frentazo fue muy duro.