Fue encontrado ahogado el menor desaparecido en Aguacatal

*El pasado viernes la unidad donde viajaba el pequeño de diez años con sus padres fue arrastrada por las corrientes del desbordado río Chumpán *Preocupación por habitantes del ejido “Veraca”

Luego de más de 48 horas de búsqueda, la mañana de ayer domingo elementos de la Secretaría de Marina localizaron el cuerpo sin vida del menor desaparecido el pasado viernes, tras ser arrastrado por la corriente del río Chumpán, en la comunidad de Aguacatal, junto con un vehículo donde viajaba con sus familiares originarios de Venezuela, quienes por fortuna fueron rescatados con vida.

De acuerdo al reporte de las autoridades, el hallazgo se registró aproximadamente a las 07:30 horas a la altura del kilómetro 193+ 900 de la carretera 186, tramo Villahermosa-Escárcega, enredado entre una palma de guano.

El cuerpo del menor fue identificado con las siglas H.A.C.C., de 10 años de edad, originario de Venezuela; tras el rescate el cadáver fue entregado al Ministerio Público quien se haría cargo de la necropsia de Ley para determinar la causa de muerte. Horas después el cuerpo fue entregado a sus familiares.

De manera preliminar se supo que pudiera haber varias personas más desaparecidas pertenecientes al ejido “Veraca”, ya que hasta la mañana de ayer domingo no se había podido contactar con los habitantes de esa pequeña comunidad.

Motivo por el cual se desconoce la situación de las personas que habitaban, ya que debido a la creciente y la distancia no se había podido llegar en lancha y pese a los sobrevuelos de la Secretaría de Marina, no se podía tener contacto con las personas pues no había donde descender.

Hasta el día de ayer se dio a conocer que continuaban los esfuerzos de las autoridades para tratar de llegar a esa comunidad y conocer las condiciones en que se encuentran los habitantes.