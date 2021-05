Fue hace dos años el video, no soy homofóbico: Erick Reyes

Tras los señalamientos del ex morenista Eduardo Román González hacia su persona de ser homofóbico por no darle el espacio como representante de la comunidad de la diversidad sexual y de género desde una diputación plurinominal, el delegado en funciones de Presidente de Morena en Campeche, Erik Reyes León, calificó el hecho como un capricho de alguien que no figuraba de manera interna.

“Resulta que el joven Eduardo, pues en concreto quería un plurinominal en esta distinción de candidatura que como bien sabes pasamos todo un proceso a través de las encuestas, Eduardo no se inscribe y cuando concluyo yo la información, él plantea que para cubrir esta parte de género de grupos vulnerables, quiso imponerse para una pluri, cosa que nunca lo había hecho público y pues eso fue lo que pasó, quiso prácticamente imponerse, y así no funciona Morena”.

Dijo que de mala manera el joven quiso usar el tema de la diversidad sexual a título personal, pero aún más lamentable resulta el hecho de quedar evidenciado de que irse de Morena es por no tener un beneficio propio y es que “tampoco tenía una representación oficial del sector que dijo representar, por parte de Morena del CEN no es coordinador de nada”.

Aclaró que el video de tik tok al que se hizo referencia fue de hace 2 años, hecho en casa y en compañía de otro joven quien justamente es homosexual, además, señaló que trabaja de cerca con personas con diferencia sexuales y que eso no le ha representado un problema por lo que “a mí de lo que no me pueden tachar es de ser homofóbico, por ahí no va el tema”.

El delegado morenista insistió en que Morena está abierto a la diversidad sexual al 100%, muestra de ello fueron los dos eventos en días pasados con representantes de la comunidad LGBT donde queda claro la oportunidad de voz de este sector de la población en el ámbito político y de una inclusión.