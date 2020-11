No corresponde a su responsabilidad, de acuerdo con Senado de la República / Fuera de lugar indicación del INE respecto a paridad de género en gubernaturas, coinciden Diputadas

El Instituto Nacional Electoral (INE) no puede decirles a los partidos políticos, en qué estado debe postular a una mujer o en cual, a un hombre a la gubernatura en 2021, aseguró la Diputada Nelly Márquez Zapata.

Sí bien se pronunció por la paridad de género y la igualdad de oportunidades para destacar en la política, asentó que difícilmente los partidos cederán estás posiciones; precisó que en alcaldías y Diputados por su gran número la decisión – aunque complicada – resulta más eficiente.

“Creo que sí es correcto que deba haber igualdad, pero también no puede ser por obligación ¿Por qué entonces como le hacemos? ¿A fuerzas? No, a lo mejor en el Congreso es más fácil porque hablamos de varias posiciones iguales por partido, pero en el caso de las gubernaturas, son cargos únicos por estado”, apuntó.

Manifestó que ellas deben ocupar espacios y candidaturas importantes, pero siempre con un trabajo que las respalde, ejemplificó con su partido el PAN, al momento de designar candidatas a Juntas Municipales tienen que “rogarle” a las mujeres para que acepten la postulación.

Insistió que la Ley demanda paridad en cargos específicos, pero en un análisis no hay las suficientes ocupando cargos importantes que les permitan hacer carrera, adquirir experiencia y construir proyectos propios como una candidatura a gobernador.

“En todo México no hay paridad de género, de hecho, presenté una iniciativa sobre este tema para que lo haya, es parte de la preparación para la mujer… si no lo hay, luego como obligas, digamos de 15 estados a decirles, a ver ocho mujeres y siete hombres”, refirió.

En caso particular del PAN en Campeche, dijo que hay mujeres deseando participar en política el próximo año, pero por ejemplo ninguna ha expresado su interés por la candidatura a gobernador.

“Creo que el PAN a nivel nacional es uno de los partidos que más ha abierto espacios a las mujeres, probablemente habrá mujeres alistándose para esos cargos, pero en el caso de Campeche, en esta elección en particular hasta ahorita no he visto ninguna mujer que haya levantado el dedo para la gubernatura”, añadió.

¿Pero está usted, no habría otros perfiles? Se le cuestionó.

“Puede haber sí, pero entiendo que no hay el interés de nadie, de ninguna mujer en este caso concreto”, cerró.