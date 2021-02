Fuerza X México lo desconoce y SFP multa y sanciona a Uc Hernández

El partido Fuerza por México (FXM) no tiene ninguna relación con Cruz Alberto Uc Hernández, a quien la Secretaría de la Función Pública (SFP) habría sancionado con una multa superior a los 57 millones de pesos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años.

Eduardo Felipe Duarte Murillo, Presidente de este instituto político, indicó que son dos sus aspirantes a gobernador, el Diputado independiente, Luis García Hernández, y Manuel Ávila. Reveló que renunciaron a la precampaña y el abanderado será designado por la Dirigencia Nacional.

Al cuestionarle por el ex Delegado de la Sagarpa (hoy Sader), quien presumió haber sido invitado a la contienda por el líder nacional, Gerardo Islas Maldonado, dijo no conocerlo.

“Él (Cruz Alberto Uc Hernández) no ha tenido ningún acercamiento con el Comité Directivo Estatal de FXM y al no tener ningún acercamiento, no puedo decirte que es aspirante por respecto a quienes sí se han acercado, te repito, todos tienen las puertas abiertas para acercarse y venir a dialogar, pero al día de hoy el señor no ha tenido acercamiento con un servidor”, dijo.

Además – siguió – los señalamientos que enfrenta, lo descartan como aspirante, ya que los ideales del partido son claros en cuanto al actuar de militantes o simpatizantes, “sí la situación es como la notifican, no tendría aspiración en nuestro partido”.

Respecto al Diputado independiente, quien se dijo agradecido por la mención, pero que también negó vínculos con FXM, externó que integrantes del Comité Estatal han dialogado con él y valorando su trayectoria lo consideración un buen prospecto.

Al mismo tiempo, Duarte Murillo añadió que ya tienen aspirantes para las diputaciones federales en el Distrito 01, Ana María Chan Puerto, mientras que en el segundo se perfila la ex Diputada de Nueva Alianza (Panal), Elia Ocaña Hernández.

“Nosotros renunciamos a las precampañas y la asignación de los candidatos será en forma directa, en unidad; somos un partido nuevo que está recorriendo el estado, todos los aspirantes que quieran, pasarán por el análisis del Comité Ejecutivo Nacional”, declaró.

Detalló que son varios los campechanos que se han acercado a buscar el espacio de participación, incluso militantes de otros partidos políticos desplazados durante la selección de candidatos rumbo al 6 de junio.

Asentó la disposición de acogerlos y postularlos como sus candidatos, “todos son bienvenidos rojos, azules, verdes, blancos, rosas, todos son bienvenidos, lo que queremos es primero mantener nuestro registro y bueno tenemos aspirantes posicionados que pueden ganar”.

Finalmente, el dirigente local pidió no perder de vista a FXM, que tendrá candidatos en los 21 Distritos y las 13 Alcaldías (no así en las Juntas Municipales), esperando que el 6 de junio sean protagonistas de la elección más grande de la historia.