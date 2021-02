Ganaron las feministas, tumbaron a Félix Salgado: Torres Arango

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido Morena, determinó reponer el proceso para la designación de candidato a gobernador de Guerrero, dejando fuera de la contienda a Félix Salgado Macedonio, personaje acusado de violación. Salgado Macedonio contaba con el respaldo del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para aparecer en la boleta, en varias ocasiones descalificó los señalamientos en su contra, incluso, minimizó las protestas de grupos feministas que pedían retirarle l a candidatura.

La presión social habría pesado en la decisión de la CNHJ, quien el viernes por la noche confirmó la no postulación del polémico político.

En Campeche el tema no pasó desapercibido, la Diputada Guadalupe Torres Arango consideró que este (sin distinción de colores o partidos) es un logro para la lucha feminista, quien en todo México exigen frenar la violencia contra ellas.

“Realmente es un triunfo a la presión que en unidad ejercieron todas las mujeres, estaban violentando el estado de derecho de todas las mujeres, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo al permitir que una persona acusada de violación, pudiera ser candidato”, explicó.

Torres Arango precisó que este es un ejemplo de que las mujeres en unidad, pueden cambiar el entorno adverso en el que viven; asentó que el Instituto Nacional Electoral (INE) también ha sido claro en el tema de la violencia contra la mujer y era inadmisible que un partido, trátese del que se trate piense en postular a alguien con señalamientos graves en su contra.

La Diputada local agregó que ahora, la autoridad judicial no puede dar carpetazo al tema e investigar para conocer la verdad.

“Vamos a seguir en esta tesitura de defensa de derechos de las mujeres, porque es una lucha que no termina, mi sororidad siempre será con mi género, ante cualquier circunstancia y sin distingo de colores partidista. Ante todo, soy mujer, feminista y no me voy a callar ante las injusticias”, dijo.

Animó a las mujeres a seguir alzando la voz ante las injusticias y no permitir el atropello a sus derechos, “vamos a luchar con todo siempre sumándome en el bienestar de mi género, en la lucha por la erradicación de la violencia”.