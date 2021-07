¿Gas? ¡Otra ocurrencia para tapar el fracaso!: Sánchez Preve

Como una nueva ocurrencia o “cortina de humo” que le permita disimular el fracaso de su Gobierno, calificó la Diputada Ana Gabriela Sánchez Preve el anunció del Gas Bienestar hecho por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde su perspectiva, la gasera gubernamental se sumará a todos los programas del Bienestar sin resultados tangibles o realmente medibles que esta Administración ha impulsado por capricho desde hace tres años.

Consideró que los mexicanos, lejos de una empresa gasera, esperaban que el gas y la gasolina bajarán de precio como prometió en campaña.

“Nada, absolutamente nada de lo que ha hecho ha dado resultados, absolutamente nada, tenemos un Insabi que no funciona, que tiene a los niños con cáncer esperando medicamentos, insumos a los pacientes que antes tenían el Seguro Popular y hoy no tienen nada, no hay apoyo, tenemos el costo de la gasolina que sigue subiendo todos los días y su promesa de que iba a estar en 10 pesos el litro nunca se cumplió”, declaró.

La legisladora priísta aseguró que el precio del gas no bajará solo porque el Gobierno lo venda a “precio justo en su propia gasera”, porque el costo no depende de la voluntad de una persona, sino de otros factores que López Obrador no controla.

Aseguró que el mandatario no tiene idea de lo que dice y sus ocurrencias le siguen costando al país millones de pesos, dinero que nadie sabe el destino porque se asigna mediante contratos sin transparencia.

“Son ocurrencias, está hablando de una distribución de gas, crear plantas de gas, la distribución, va hacer una compra otra vez como fue el caso de los camiones para evitar el huachicol que no se ha evitado; esos camiones nadie los ha visto, se compraron sin licitación, entonces realmente es otra vez hacer lo que se le ocurre, como se le ocurre”, asentó.

Por fortuna, agregó, el Gobierno de Morena tendrá un contrapeso serio desde el Congreso de la Unión donde los Diputados de la coalición Va X México (PAN/PRI/PRD) no permitirán que el presupuesto siga despilfarrándose sin sentido.

“Para que pueda ejercer un recurso en determinado programa tiene que ser autorizado por el Congreso, entonces, sí el presupuesto no se autoriza no lo podrá ejercer”, completó.

Finalmente, dijo que a diferencia de los primeros tres años donde los diputados federales mayoritarios de Morena alzaban la mano por obligación, ahora se encontrará con legisladores pensantes que debatirán cada ocurrencia que surja del presidente de México.