General y ambigua pregunta de consulta del 1 de agosto: Alfredo Cardeña 

“Es ambigua, estrictamente no establece un juicio político a algún expresidente” sostuvo el Presidente del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho en Campeche, José Alfredo Cardeña Velásquez sobre el contenido legal de la pregunta oficial reformulada para la próximo consulta popular del primer de agosto.

La interrogante ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?, para Cardeña Velásquez es generalizada y no enfocada específicamente a los expresidentes tales como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y otros, de los que el gobierno de México insiste en querer enjuiciar.

“No se establece si está de acuerdo en que se juzguen a los políticos del pasado y eso es una generalidad de todos los políticos que hayan tomado alguna mala decisión, además solo serán revisados pues la pregunta no es clara y no es vinculatorio para ningún tribunal, para ninguna autoridad, ni para la Fiscalía General”.

Es así que el resultado de la consulta ciudadano no es obligatoria por lo que se vuelve un tema inminentemente político, aseguró el presidente de Licenciado en Derecho del estado.

“El resultado no es un tema que sea legal, que pueda ser empleado para un proceso, Esto nada más es una decisión que se va a consultar peor no se refiere a los expresidentes de ninguna manera. Si hablamos de otra manera como publicidad comercial, una es la publicidad hecha, muy diferente a lo que verdaderamente va a ser, no es lo mismo”.