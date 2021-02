Generar conciencia ante cambio de semáforo: Esperanza Ortega

Normalmente se han relajado las medidas sanitarias cuando nos encontrábamos en semáforo verde, pero ahora tenemos que realizarlo con suma conciencia porque el repunte en Campeche, aunque no estaba previsto el aumento, sabíamos que iba a pasar y ahora tenemos que seguir tomando las medidas necesarias con responsabilidad, dijo la Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación delegación Campeche, Esperanza Ortega Azar.

“El cambió en el semáforo amarillo se han dado en otros estados y se restringieron ciertas circulaciones y eso puede suceder en Campeche y traer graves consecuencias. Por lo que hay que tomar conciencia. Hoy se reducen los aforos se reducen ciertas actividades ciertos horarios”, dijo.

Señaló que mientras tenemos que seguir en el mismo sentido cuidando con las medidas sanitarias que la Secretaría de Salud ha puesto como son la sana distancia el uso de cubrebocas, el uso y lavado de manos de gel antibacterial y la reducción de aforos.

Por su parte, la Presidenta de la Federación del Pequeño Comercio, María Candelaria González Cajún, especificó que si no nos cuidamos va a seguir aumentando el riesgo y eso es lamentable porque hay muchos negocios que no han podido empezar a trabajar, ya que al momento que iniciaban aparece el cambio en el semáforo donde se restringen sus actividades lo que deja es que más adelante no saben que vaya a pasar.

“La recomendación a los agremiados es que sigamos tomando las medidas porque ahora muchos de esos negocios van a cerrar debido a que pues de por sí no se podía realizar actividades y ya venían sin la posibilidad de aumentar su capital y no teñían ingresos por las restricciones en el 2020”, dijo.

Explicó que ahora con este inicio de año el cambio al semáforo amarillo ha dado como resultado que también de acuerdo a los lineamientos si se pide que los negocios que no son esenciales cierren, muchas de estas empresas tendrían que cerrar y la mayoría son comercios en pequeño. Esto daría un golpe drástico a su economía indudablemente tendrían que cerrar sus puertas de manera definitiva.