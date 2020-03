Gestión de Aysa ante CFE, anhelo cumplido

El diputado Rashid Trejo Martínez felicitó al gobernador Carlos Miguel Aysa González, especialmente, por conseguir para el municipio de Carmen tarifas de energía eléctrica más bajas, pues era un anhelo de la población isleña desde hacía muchos años.

Asimismo, destacó el apoyo solidario de diputados locales y federales, y asociaciones civiles y la población en general que en su momento se manifestaron y recabaron firmas contra el alto cobro por energía eléctrica.

Todos, dijo, contribuyeron y pusieron su granito de arena en concretar este acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. “Vemos que ya se cumplió gracias al gobernador que está poniendo ese subsidio por 130 millones de pesos para que alcanzáramos la tarifa 1F de Carmen, Candelaria y Palizada, y en el resto de los municipios van a aportar el 85 por ciento”, subrayó.

El legislador de Morena, oriundo de Carmen, reiteró que “aplaudo esta gestión y, sobre todo, la cercanía que tiene el licenciado Carlos Miguel Aysa con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”.

De igual forma, reconoció también la incansable labor de gestión del mandatario estatal por no quitar el dedo del renglón e insistir con las autoridades federales en ese tema.

A pregunta expresa, declaró que aunque no se incluye a los demás municipios en la aplicación de la tarifa 1F, recalcó que “este es un primer paso, por ahora son solo tres municipios, pero los demás tendrán el 85 por ciento del subsidio y se verán beneficiados”.

En cuanto a la queja reiterada de los empresarios y comerciantes, porque muchos se han visto obligados a cerrar, precisamente porque los “consume” el pago del recibos de luz y que no fueron tomados en cuenta, el diputado local reconoció que en Carmen han sido muchas las afectaciones por el debacle petrolero hace cuatro años, “pero, con esto tendrán un respiro y un incentivo durante los tres meses que más calor hay y cuando más consumo de energía hay en los hogares y comercios”, acotó.

Finalmente, confió en que continúen las gestiones para incluir a los restantes municipios en la tarifa 1, “hoy por hoy podemos aplaudir el avance y que el gobernador pusiera los 130 millones de pesos para alcanzar esa tarifa”, reiteró.

