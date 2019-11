Gestiones de CMAG dieron a Campeche 849 mdp adicionales

Gracias a las gestiones del gobernador Carlos Miguel Aysa González y al apoyo y respaldo del Gobierno Federal, a Campeche le fue muy bien en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, con un incremento respecto del ejercicio actual de 3.9 por ciento, destacó el secretario General de Gobierno, Pedro Armentía López.

En entrevista, subrayó que pasó de 20 mil 230 millones que venía en el pre Presupuesto Federal a 21 mil 79 millones de pesos, que aprobaron en la Cámara de Diputados.

En cuanto a las participaciones que corresponden a las entidades federativas, puntualizó que un incremento de nueve mil 280 millones de pesos subió a 10 mil 300 millones de pesos, un 8.2 por ciento.

-Eso nos va a ayudar, debemos tener una gran planeación y noviembre y diciembre hablaremos con los municipios para hacer una cartera de proyectos y programas que pueden ser atendidos en el 2020 -indicó.

A pregunta expresa, señaló que aunque a Campeche le fue muy bien en el PEF 2020, “ahí no pararán las gestiones, el gobernador es una persona que continuará haciendo gestiones y hay que decirlo como tal. Hay una nueva redistribución, una reingeniería de cómo el Gobierno Federal aprobó su presupuesto. En algunos hubo redistribución.

Puntualizó que es un asunto que no tiene partidos ni colores, porque hay que darles a los campechanos lo que necesitan y las prioridades siguen siendo pesca, salud y seguridad, por citar algunas.

Asimismo, recordó que ya fue enviada al Congreso del Estado la iniciativa de Ley de Ingresos y Egresos 2020, y en ese sentido, señaló que con la aprobación del Congreso local confían no exista adecuaciones o modificaciones.

Finalmente, Armentía López recalcó que ningún municipio se quedará atrás, sin importar de qué color sean.

0 Share