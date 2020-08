Gigantesco tianguis desordenado en avenidas y cruceros

*Ayuntamiento y no Copriscam quien debe regular a ambulantes *Copriscam dejó en claro que la autoridad encargada de regular dicha actividad así como velar porque esos espacios se mantengan limpios es el Ayuntamiento de Campeche

Ambulantes completa injerencia de Comuna, afirma la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Campeche (COPRISCAM), mientras que las avenidas cada día son más los comerciantes que informalmente se establecen. Si bien la economía campechana se encuentra sumamente agobiada por los efectos de la pandemia del SARS-Cov2, esto ha sido un importante pretexto para que los comerciantes fijos y semifijos se establezcan en diversas avenidas de la ciudad.

Tal es el caso de las Avenidas Concordia, Dársena, Lázaro Cárdenas, etc, en donde se puede ver a comerciantes ocupando no solo los camellones sino las banquetas de las mismas. Por su parte la COPRISCAM dejo en claro que la autoridad encargada de regular dicha actividad así como velar porque esos espacios se mantengan limpios es el Ayuntamiento de Campeche, pues debe velar por que no se afecten los derechos de los que habitan el municipio. Poniendo en riesgo no solo a los transeúntes quienes en ocasiones tienen que caminar sobre la cinta asfáltica o peor aún, reduciendo el tránsito vehicular con el riesgo de originar algún accidente.