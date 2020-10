Gobernador inaugura y supervisa en Palizada obras por más de 74 mdp

PALIZADA-. “Lo mejor que se puede hacer como hijo bien nacido de su tierra, es pagarle lo mucho que le ha dado a uno”, afirmó el Gobernador Carlos Miguel Aysa González tras inaugurar y supervisar obras de infraestructura de comunicación terrestre, educativa, de seguridad, turística y cultural que representan una inversión de más de 74 millones de pesos.

En el primer de dos días de gira por su natal Palizada, Aysa González inauguró el nuevo puente Popistal con lo que dio respuesta a una vieja demanda social de 50 años; supervisó la construcción del nuevo palacio municipal y atestiguó la presentación del proyecto Centro Cultural y Museo de Palizada.

Asimismo, inauguró la cancha techada de usos múltiples de la escuela primaria rural federal Melchor Ocampo de la comunidad Tumbo de la Montaña, y en El Juncal constató la edificación de la caseta de policía y puso en servicio la pavimentación de 336 metros lineales de calles.

En punto de las ocho de la mañana, Aysa González reunido con pobladores de Popistal para cortar el listón inaugural del puente tubular de 70 metros de longitud, construido con una inversión de 15.5 millones de pesos, dijo: “Hoy he cumplido el sueño que tenían y aunque merecían que esta obra estuviera desde antes, me da mucho gusto que me haya correspondido la oportunidad de construirla como Gobernador del Estado”, indicó.

El mandatario caminó la vía junto a los pobladores de la comunidad, quienes expresaron su alegría por contar ahora con el puente que cruza el río Las Piñas, pues mejorará la comunicación terrestre y fortalecerá sus actividades productivas.

Acompañado de los secretarios general de Gobierno, Pedro Armentía López, y de Desarrollo Social y Humano, Christian Castro Bello, así como de la alcaldesa Maritza Díaz Domínguez, en la cabecera municipal, supervisó la construcción del nuevo palacio municipal en el que se invierten 32. 5 millones de pesos. El edificio ocupará mil 800 metros cuadrados de construcción en el terreno donde se localizaban las oficinas del DIF municipal y será de un nivel en la parte delantera y doble en la parte posterior.

Seguidamente, junto al secretario de Cultura, Delio Carrillo Pérez, inauguró la casa de la cultura Dora María Morales Villorín, que fue reconstruida con un monto de 5.5 millones de pesos; el espacio cuenta con seis salones en los que se brindarán -en dos turnos- clases de música, danza, teatro, artes plásticas, artesanías y bordado tradicional. También tiene un auditorio, áreas administrativas y de juegos.