Gobierno Federal protege a la delincuencia: Pasos Moreno

Como informó Andrés Manuel López Obrador, referente a decretar libre a presos que según no son sentenciados, torturados o con más de 75 años, considero que solo busca quedar bien con las familias de esas personas, sin embargo, no ve el daño que sufrieron quienes fueron víctimas de ellos, así lo señaló vía celular Eduardo Pasos Moreno, político y ex funcionario.

El también médico en Sabancuy, consideró no es posible que en tres años el presidente del país no hizo ese tipo de inspecciones en los penales, y ahora con la mano en la cintura dejen libres a personas que para él fueron violados sus derechos al no ser enjuiciados en tiempo y forma, además, que al momento de ingresar a una persona en calidad de detenido por cierto delitos, se formula un expediente el cual es enviado a juez en turno quien ejecuta la sentencia.

-Que no venga AMLO a decir que hay personas inocentes y que ahora son víctimas de los gobiernos pasados. Existen personas que están en los reclusorios acusados por diversos delitos, así como también las personas que se vieron afectados por los involucrados, sufrieron al perder a un familiar y por eso clamaron justicia.

Y ahora ven que no sea justo que los dejen libres, porque según fueron violados sus derechos. Lo injusto es que ahora las autoridades les den mejor protección a los que cometen o atentan contra la integridad de las personas, además, López Obrador, debe de trabajar por el bien de todos y no de la delincuencia, porque de ser así a donde vamos a parar y bajo qué tipo de leyes nos van a manejar-, destacó.

Antes de finalizar, recordó que nadie está por encima de las leyes y se deben de respetar, pero tal parece que al presidente del país poco le importa hacer cambios que solo beneficia a quienes tienen problemas con la ley, pero tal parece que estamos en un país donde los delincuentes tienen mayor beneficio que las víctimas, sobre todo, que al cometer un acto ilícito y luego de ser detenido, en cuestiones de días será dejado libre.