Gobierno seguirá trabajando aún con la contingencia del coronavirus: PAL

El Gobierno del Estado seguirá trabajando en las comunidades rurales con la entrega de sus programas

Aún con la contingencia por el coronavirus, el Gobierno no para, el Gobierno tiene que seguir trabajando en las comunidades con la entrega de sus programas, recalcó el Secretario General de Gobierno, Pedro Armentía López.

Dijo, es necesario seguir con la dinámica de cercanía con las comunidades rurales a la que le ha apostado el gobernador Carlos Miguel Aysa González, y no desproteger a ningún sector, y que ha posicionado a Campeche como el tercer Estado con mayor Infraestructura pública del país.

-Creo que es necesario que sigamos con esa dinámica, no abonemos a que le vaya mal a Campeche, no abonemos a crear una psicosis y a crear un tema de infundir miedo en la sociedad; hay una situación que está prevaleciendo no nada más en México sino a nivel internacional y tenemos que cuidarnos – indicó.

Precisó que hoy por hoy, hay que hacer equipo y hay que trabajar por el bien de Campeche.

“Hoy, por lo pronto, calma; lo que les digo es, si seguimos generando nota, si seguimos generando temas de psicosis, de que va a haber una crisis económica, yo les digo: Imagínense tener paralizada a la ciudad, paralizado al sector económico”.

Recordó que la mayoría de los negocios depende casi en 100% del Gobierno del Estado y el tema petrolero, por lo que si se cierran esas dos puertas, ¿qué va a pasar con los campechanos?, cuestionó.

Y reiteró que a nivel estatal se están tomando decisiones con madurez.

Destacó que se ha implementado un plan de contingencia para las 361 comunidades rurales, y se entregarán kits de salud a cada una de ellas.

En Nunkiní, donde la población por miedo al contagio ya cerró el paso a turistas, adelantó harán una visita para hacer entrega de equipo médico y llevarán brigadas médicas.

“Es natural en el ser humano, pero si seguimos difundiéndolo y provocándolo y generando pánico, será peor”, señaló ante las críticas vertidas en redes sociales, principalmente, respecto de que en materia de salud no se está haciendo nada.

“Hay gente que está rompiéndose el lomo, día y noche, trabajando 24 horas, para que a los campechanos les vaya bien; se cuestiona que no hemos tomado medidas drásticas. Se los puedo decir, estamos trabajando, maduramente,

Conscientemente, con un equipo técnico; nosotros, desde el día 2 de marzo tenemos un Comité de Seguridad en Salud, que está pendiente de todas las situaciones”.