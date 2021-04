Gobiernos emanados del PRI han tenido una tolerancia cero a la delincuencia: Leonor Piña

“Sin importar colores o partidos, los campechanos, los que sí queremos a Campeche, los que vivimos en Campeche y seguiremos viviendo aquí, debemos cuidar la paz social, la tranquilidad con que estamos acostumbrados a vivir”, consideró la Diputada Leonor Piña Sabido.

La legisladora calificó como grave las afirmaciones circuladas en un medio nacional en la que se habla de células criminales “tocando a la puerta” de Campeche con el apoyo de un partido político: Movimiento Ciudadano (Moci).

“Es un tema delicado, la verdad, no me atrevería a decir que cierta persona o partido tiene vínculos de ese tipo, me parece que este medio tendría que mostrar evidencia contundente o bien hacer las denuncias correspondientes”, dijo.

Para la legisladora sería ilógico pensar que cualquier persona piense en relacionarse con personas peligrosas, “yo creo particularmente que todos los que aquí vivimos, que amamos la paz de esta tierra no pensaríamos, ni de broma, en asuntos como este”.

“Creo que vivimos en un estado seguro, aquí en Campeche podemos estar tranquilos, no pasa lo que en otros estados donde la violencia está desatada, en ese contexto, no creo que nadie se atreviera a poner en riesgo el futuro del Estado”, apuntó.

Afirmó que por años los Gobiernos responsables del PRI han tenido una tolerancia cero a la delincuencia y se lucha día a día, para que Campeche mantenga su condición de estado seguro, seguridad que hasta el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoce.

Piña Sabido dijo que hoy más que nunca el tema de la seguridad es vital y se deberá escuchar la propuesta que los candidatos a gobernador tengan al respecto. De lado de Christian Castro Bello, abanderado de la coalición Va X Campeche (PAN/PRI/PRD), significó que tendrán propuestas claras y sólidas para defender Campeche y mantener el rumbo de desarrollo.

Finalmente, expresó que en seguridad nunca será suficiente y confía en que un Gobierno responsable como el que plantea la alianza tripartita, permitirá que aquí vivamos en paz y seguros.