“Golpe de Estado” en el TEPJF

*Destituyen al presidente Vargas y peligran para Morena elecciones impugnadas *Vargas Valdez es señalado de incumplir con las obligaciones constitucionales a su cargo; el nuevo presidente es Reyes Rodríguez Mondragón

CIUDAD DE MÉXICO.- Cinco de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobaron este miércoles la destitución de su presidente José Luis Vargas Valdez, debido al incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias. En su lugar fue designado Reyes Rodríguez Mondragón.

La citada determinación se tomó una sesión convocada de último minuto, en la que no estuvo presente el propio Vargas Valdez, como tampoco estuvo la magistrada Mónica Aralí Soto.

Dicha sesión fue convocada de manera extraordinaria por la magistrada decana de la Sala Superior TEPJF, Jeanine Otálora Malassis, luego de que el magistrado Vargas Valdez se negó a reanudar la sesión pública convocada para este miércoles, la cual suspendió de forma abrupta.

Y es que, en forma sorpresiva, al inicio de esa sesión, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña pidió revisar las funciones del presidente del TEPJF, propuesta que fue avalada por la magistrada Malassis y los magistrados Felipe Fuentes, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez.

La petición de revisión a la actuación de Vargas Valdez como presidente del TEPJF no prosperó, en un principio, debido a la oposición de la magistrada Mónica Soto y el propio Vargas Valdez.

Éste último suspendió la sesión, tras advertir que no había fundamento legal para votar el tema solicitado por el magistrado De la Mata.

“El funcionamiento del Tribunal está garantizado”, dijo y llamó a la “mayoría organizada” a no intentar un “golpe de estado”. Recordó que la renuncia es la única forma de sacarlo de la presidencia, y advirtió: “no está en mi intensión renunciar”.

Tras la suspensión de la sesión, la magistrada Malassis y los magistrados De la Mata, Fuentes, Infante y Reyes, firmaron una carta solicitando al presidente Vargas la reanudación inmediata de la sesión, carta a la que no hubo respuesta.

Por ello, la magistrada Malassis, “en virtud de la ausencia injustificada del presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez”, convocó a reanudar la sesión.

Al asumirse ya como presidenta del órgano jurisdiccional, por ministerio de ley, convocó a los integrantes del pleno a una sesión pública, por videoconferencia, para votar la destitución Vargas Valadez y designar a su sustituto.

VARGAS NO RENUNCIARÁ A PRESIDENCIA DE TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO.- El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, aseguró que no renunciará al cargo, pese a la solicitud de evaluación a su desempeño que pidieron los magistrados durante la sesión pública de este miércoles. El líder del máximo órgano electoral acusó que existe un intento por dar un golpe de Estado al interior del Tribunal.

“Les quiero reconvenir de la manera más respetuosa que estén a la altura, que no estén intentando o provocando un golpe de Estado porque sencillamente no existe esa atribución para pretender evaluar a la Presidencia… para pretender ocupar la posición que hoy tengo como presidente y de la cual, recordarán, ustedes me eligieron para esa función. Es en ese sentido, que la única facultad y la única forma para que la Presidencia deje de ejercer sus funciones es exclusivamente por una cuestión de renuncia y es en ese sentido les digo que no está en mi intención renunciar”, dijo Vargas Valdez.

Durante el uso de la palabra, el magistrado presidente pidió a los jueces electorales que se abocasen a los asuntos a tratar en el día. En ese sentido, acusó que los magistrados estaban obstaculizando la justicia en los casos a tratar en la sesión de este miércoles.

PRONUNCIAMIENTO DE VARGAS VALDEZ

Señala que la solicitud del magistrado Felipe de la Mata para solicitar una evaluación sobre su labor como presidente del TEPJF no eran materia de la sesión.

Vargas Valdez indica que los sucedido implica una ruptura institucional y constitucional.

“Somos jueces constitucionales y debemos actuar conforme a nuestra investidura”, dice.

Asegura que la sesión que se realizó hace unos minutos por cinco magistrados “constituye un ejercicio ilícito de funciones”.

La elección de la figura presidencial es por un periodo fijo, por lo que el término de la presidencia termina, en este caso, en 2023, dice.